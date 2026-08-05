Junts exige a Sánchez que Cataluña quede fuera del reparto de los "menas" llegados a Ceuta

Junts per Catalunya (JxCat), el partido del prófugo Carles Puigdemont, ya ha avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no tolerará que Cataluña reciba a menores no acompañados (menas) de los que han llegado en los últimos días a Ceuta. La posición es innegociable según ha hecho saber al Ejecutivo la portavoz del partido separatista en Madrid, Míriam Nogueras.

La formación de Puigdemont y Nogueras ha dado un significativo viraje a su discurso sobre la inmigración a cuenta de la irrupción en la escena política catalana de Sílvia Orriols y su Alianza Catalana (AC), un partido que ha hecho de la inmigración, especialmente de la procedente del Magreb, su principal caballo de batalla. Hace un par de años, AC entró en el Parlamento catalán con tan solo dos escaños, pero desde entonces su crecimiento en las encuestas es imparable y ya supera tanto a Junts –a quien dobla en intención de voto según los últimos sondeos– como a ERC.

Acuciados por el empuje de AC, en Junts emiten mensajes cada vez más duros en relación a la inmigración. Así, Míriam Nogueras ha utilizado su cuenta en la red social X para asegurar que "como ya conseguimos en el reparto que se hizo hace un año de los menores no acompañados de Canarias, Junts no da ni un voto si no se deja a Cataluña fuera del reparto".

Com ja vam aconseguir en el repartiment que es va fer fa un any dels menors no acompanyats de Canàries, Junts no dona ni un vot si NO es deixa a Catalunya FORA del repartiment. Vam aconseguir el que mai havia fet ningú: en el repartiment, Catalunya VA QUEDAR FORA. I ho vam fer… https://t.co/JwwIyVntjd — Miriam Nogueras 🎗 (@miriamnoguerasM) August 4, 2026

https://x.com/miriamnoguerasM/status/2084619160852537381

Según la portavoz de Puigdemont en Madrid, que Cataluña fuera excluida de la acogida de "menas" fue un éxito que alcanzó Junts en solitario, sin el apoyo de ningún otro partido catalán. "El resto de los diputados catalanes aceptaba que, como siempre y sin recursos, España –Nogueras lo escribe en minúsculas– siguiera abusando de los catalanes y tensionando un país –en referencia a su región– que ya no puede más", señala la dirigente separatista.

Contra ERC y contra Orriols

Nogueras reparte palos por igual a ERC y AC de esta manera: "Seguramente nadie te lo ha explicado. De hecho, seguramente lo que te han dicho unos es que somos racistas y lo que te dicen los otros es que no hacemos nada. Salud y a seguir defendiendo Cataluña mientras muchos (demasiados) solo se dedican a la cháchara con una arrogancia que nunca había visto en perfiles supuestamente catalanes".

El desahogo de Nogueras contrasta con la delicada situación que atraviesa su partido, con Puigdemont paralizado en Waterloo y con más bien pocas ganas de ponerse a dirigir la formación que preside. Jaume Giró, uno de los dirigentes más destacados y pragmáticos de Junts, acaba de romper el carnet de militante mientras que Orriols copa todo el protagonismo en el flanco separatista.