El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Migraciones, Elma Saiz, han rechazado la invitación trasladada por la Comisión de Libertades (LIBE) del Parlamento europeo para abordar la crisis de Ceuta, que avanzó Libertad Digital. El debate se celebrará de forma telemática este jueves, a las 14.00, y no contará con la presencia de ningún representante del Gobierno español.

La reunión, de carácter extraordinario y convocada de manera urgente por el PP, sí contará con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que hablará por videoconferencia, así como el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, y los eurodiputados de los distintos países y partidos políticos que integran LIBE.

En la carta remitida por Marlaska al presidente de la comisión, Javier Zarzalejos, justifica su ausencia asegurando que debe centrar sus esfuerzos en la "gestión" de la crisis que "exige nuestra plena dedicación", además de en la necesidad de "continuar atendiendo las emergencias derivadas de los graves incendios forestales". Esto a pesar de que la reunión será apenas de media hora.

Elogios a Marruecos

El ministro del Interior aprovecha la misiva para reivindicar el trabajo del Gobierno, asegurando que España ha dado una "respuesta pacífica, contundente y humanitaria" que ha permitido "garantizar en la medida de lo posible la atención inmediata de las personas y unas condiciones de acogida compatibles con el respeto a la dignidad humana".

No pierde ocasión, además, para alabar a Marruecos destacando "la estrecha cooperación" con el país alauita. El PP critica que el Gobierno "hable de solidaridad con Europa y al mismo tiempo plante al Parlamento europeo ante una de las crisis migratorias y de seguridad más importante de la historia reciente".

Marlaska aseguró este martes, tras reunirse con sus homólogos europeos, que el número de entradas ilegales fue en realidad de 72.000 personas, señaló al CNI negando haber recibido "ningún informe" que avisara de lo ocurrido y evitó asumir ninguna responsabilidad. Sólo ha dimitido por esta crisis la jefa de prensa de Seguridad Nacional por informar de que habían cruzado la frontera 49.000 personas.

El PP ha habilitado el mes de agosto en el Senado para solicitar las comparecencias de los ministros de Defensa, Interior, Exteriores y Seguridad Nacional en comisión. Además, han reclamado a la presidenta del Congreso, Francina Armenol, que haba lo propio para poder abordar esta cuestión en el Parlamento a través de la Diputación Permanente. Recuerdan que se está promoviendo ya otro asalto para el 15 de agosto.