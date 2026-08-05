La presidenta de Baleares, Marga Prohens, ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez un plan específico para afrontar la emergencia migratoria que vive el archipiélago después de una de las jornadas más trágicas de los últimos años, con 19 inmigrantes fallecidos y una decena de desaparecidos en dos pateras, según los datos que ha trasladado la propia dirigente autonómica.

Prohens ha denunciado en esRadio que "llevamos tres años absolutamente abandonados" en Baleares ante una ruta argelina que, a su juicio, ya se encuentra consolidada. "El Gobierno de España se empeña en decir que los números mejoran, pero la realidad es tozuda y las cifras son objetivas", ha señalado la presidenta en Es la Mañana de Federico.

La presidenta balear ha explicado que en las últimas 24 horas habían llegado alrededor de un centenar de personas a las costas de las islas y que, en un año y medio, Baleares ha recibido a más de 11.000 inmigrantes irregulares llegados en patera. Ante esta situación, ha reclamado que el Gobierno reconozca la consolidación de esta ruta, actúe en los países de origen y active de forma permanente a Frontex en el archipiélago.

"Esto no va de capacidad, esto va de responsabilidad", ha defendido Prohens, que ha recordado que las competencias en materia de inmigración, política exterior y seguridad corresponden al Gobierno de España. La presidenta también ha señalado que, según algunas ONG, la ruta entre Argelia y Baleares es una de las más peligrosas y la que más crece de Europa.

Prohens denuncia que Sánchez "sigue negando la realidad"

La presidenta balear ha relatado que trasladó esta situación al presidente del Gobierno durante su última reunión. Según su versión, Sánchez respondió que los datos estaban mejorando. Prohens sostiene, sin embargo, que las cifras reflejan lo contrario y ha cifrado en un 17% el incremento de las llegadas durante el último año respecto al anterior, que ya había sido un año de récord.

Prohens ha vinculado la consolidación de la ruta con los cambios en la política exterior del Gobierno de España respecto a Marruecos y Argelia y ha asegurado que ya ha abordado el problema con Sánchez en cinco o seis reuniones.

La presidenta también ha puesto el foco en la situación de los menores no acompañados. Según ha explicado, Baleares tutela actualmente a más de 880 menores, mientras que la sobreocupación de los servicios de protección supera el 1.000%.

"Ya no es solo un tema de recursos económicos", ha advertido. Prohens ha asegurado que el Gobierno central aporta aproximadamente entre siete y ocho millones de euros para esta atención, mientras que para los consejos de las islas supone un coste superior a los 38 millones.

La dirigente balear ha puesto como ejemplo a Formentera, que, según sus datos, ha recibido cerca de 2.000 inmigrantes en lo que va de año pese a contar con unos 12.000 habitantes. Ha recordado además que el Gobierno autonómico tuvo que aportar el año pasado más de cuatro millones de euros a la isla para afrontar la situación.

Un 60% de 'menas' resultaron ser mayores

Prohens ha defendido también las pruebas dentales que el Gobierno balear ha implantado para determinar la edad de las personas que llegan y son acogidas en centros de menores. Según ha afirmado, un 60% de las personas a las que se ha aplicado esta prueba han resultado ser mayores de edad.

La presidenta ha justificado estas pruebas por la situación de sobreocupación de los centros y ha asegurado que quiere estar "100% segura" de que las personas acogidas en instalaciones destinadas a menores son realmente menores.

"Con una sobreocupación superior al 1.000%, es una cuestión de seguridad saber si las personas a las que acogemos en un centro de menores, con otros menores, son menores inmigrantes o no", ha señalado.

Prohens ha denunciado además que Baleares carece de información suficiente sobre qué ocurre con las personas que llegan a sus costas. "Nos enteramos por la prensa o nos enteramos por los servicios de emergencia", ha afirmado, antes de denunciar que no existe una comunicación adecuada con el Gobierno central sobre el flujo y la gestión de estas llegadas.

Rechaza más repartos de menores a Baleares

Preguntada por la posibilidad de aplicar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para repartir entre las comunidades autónomas a menores llegados a Ceuta, Prohens ha asegurado que el Gobierno no se ha puesto en contacto con Baleares.

La presidenta ha señalado que, según las informaciones publicadas, el reparto no afectaría a las comunidades que ya están por encima de su capacidad de acogida, por lo que entiende que Baleares no debería verse afectada. No obstante, ha advertido: "Con este Gobierno también es verdad que puede pasar de todo".

Prohens ha criticado los repartos que, a su juicio, se realizan sin tener en cuenta la capacidad real de las comunidades autónomas. "A mí me parece lo más insolidario de la política de inmigración del Gobierno de Sánchez por hacer este reparto como si fueran cifras, como si fueran números, cuando son personas", ha afirmado.

En este sentido, ha insistido en que Baleares ya ha superado su capacidad de acogida y ha denunciado que se han tenido que habilitar espacios que "no deberían ser los adecuados para acoger a ningún menor", además de señalar la falta de profesionales para atenderlos.

El pacto europeo de inmigración

Prohens también ha reclamado al Gobierno que aplique el pacto europeo de inmigración aprobado recientemente. A su juicio, España mantiene una política diferente a la de otros países europeos, que, según ha señalado, están endureciendo las medidas frente a la inmigración irregular.

La presidenta balear ha cuestionado asimismo el proceso de regularización impulsado por el Gobierno y ha asegurado que, en llegadas anteriores, algunos inmigrantes preguntaban al desembarcar cómo podían acogerse a dicho proceso.

"Hay una desinformación de estas personas, pero también es evidente que hay un aprovechamiento de las mafias", ha sostenido Prohens, que ha acusado a estas organizaciones de aprovecharse de la desesperación de quienes abandonan sus países en busca de una vida mejor.

Por último, ha reiterado su petición de una mayor implicación europea y de la activación permanente de Frontex en Baleares. Según ha explicado, durante una reunión con el comisario europeo de Inmigración le confirmaron que no existe actualmente ese despliegue permanente en las islas.