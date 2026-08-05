Sira Rego anuncia que tampoco irá en las listas de Sumar en las próximas elecciones

La titular del Ministerio de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha comunicado que no formará parte de la candidatura para las próximas elecciones generales que ya están diseñando los partidos situados a la extrema izquierda del PSOE. Una renuncia que es la segunda entre sus compañeros de Sumar en el Consejo de Ministros, después de la que hizo pública Yolanda Díaz el pasado mes de febrero.

En una entrevista concedida a Europa Press, la dirigente comunista ha expresado su deseo de apartarse de la primera línea de la política institucional una vez concluya el actual mandato del Gobierno.

"No voy a estar en las próximas listas electorales", ha confirmado tajantemente. Según ha argumentado, tras su paso por el Ejecutivo y su previa etapa como eurodiputada, considera "muy saludable ponerse a un lado" y poner el aprendizaje acumulado a disposición de los "proyectos que estén por venir". De este modo, la representante de Izquierda Unida cerrará un ciclo político que arrancó con mayor notoriedad en Bruselas como eurodiputada y culmina ahora en el Consejo de Ministros.

Pese a su renuncia a encabezar o integrar las papeletas, la ministra ha insistido en que estará disponible para colaborar con una futura confluencia de izquierdas. Una confluencia para la que espera que, gracias a la "inteligencia colectiva" de agrupaciones como Sumar o Más Madrid, se pueda encontrar un candidato de consenso que lidere dicho frente amplio.

Según Rego, este bloque político debe cimentarse en un "programa de mínimos" que priorice asuntos como los servicios públicos, el feminismo o el ecologismo. Para la responsable de la cartera de Juventud e Infancia, en dicho artefacto electoral "caben distintas visiones de país", en clara referencia a dar entrada a los partidos nacionalistas, tal y como propugna Gabriel Rufián.

Zapatero debe dar más explicaciones

Por otra parte, la dirigente se ha pronunciado sobre la situación que estrecha al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, investigado en el caso Plus Ultra. Aunque ha matizado que respeta las dinámicas internas del PSOE, Rego ha reconocido que el exlíder socialista debe dar más explicaciones, alertando de que la corrupción genera una profunda desafección ciudadana.

"La política es absolutamente necesaria, sobre todo para la gente más vulnerable", ha defendido, señalando que los escándalos ensucian la labor de quienes trabajan por ampliar libertades. Frente a la lacra de las irregularidades, ha reivindicado que hay gente decente en la vida pública y ha puesto como ejemplo a su propio partido, afirmando que Izquierda Unida ha sido una organización humilde y activa en la denuncia de casos que han salpicado al Partido Popular.

Llama la atención que en la entrevista no haya ninguna referencia a lo ocurrido en Ceuta y, especialmente, a los muchos menores no acompañados que han llegado a la ciudad autónoma estos días, pero hay una explicación para ello: la entrevista se grabó el pasado 27 de julio, días antes de que estallase la crisis.