El Gobierno de Pedro Sánchez evita asumir responsabilidades por la crisis de Ceuta y busca darle la vuelta para presionar al PP. Cuando la ciudad todavía vivía inmersa en el caos, el presidente ya avanzó sus planes de desviar la presión a los gobiernos autonómicos al apresurarse a reclamar que acojan a los menores, que amenaza con utilizar como nueva arma política.

La exigencia la han repetido en las últimas horas la ministra de Migraciones, Elma Saiz, o el de Economía, Carlos Cuerpo, además del delegado del Gobierno en Ceuta. "Si no acogen menores tendrá que actuar de oficio la Fiscalía de menores", dijo Miguel Ángel Pérez Triano en una entrevista en la Ser, elevando así el tono contra el partido de Alberto Núñez Feijóo.

También el vicepresidente económico dijo en TVE que las comunidades gobernadas por el PP "tienen que cumplir la ley". "Espero que no tengamos que acudir a ningún tipo de conflicto judicial", advirtió, avanzando posibles movimientos al respecto. Se estima que el número de menores podría superar el medio millar.

De esta forma, el Ejecutivo va al choque con el PP, después de que la titular de Migraciones les pidiera un día antes "solidaridad" y prometiera aprobar 25 millones de euros para la gestión de los menores. Una colaboración que reclaman sin ni siquiera haberse puesto todavía en contacto con las Comunidades que deben acogerlos, ni informarles del número a repartir.

Sin interlocución alguna

Es la denuncia que hizo la presidenta de Baleares, Marga Prohens, en una entrevista en Es la Mañana de Federico de esRadio, donde aseguró que nadie del Gobierno se ha puesto en contacto con su administración para comunicarles si deben o no acoger menores. Prohens advirtió de que superan el 100% de capacidad, a pesar de lo cual no descartó que Sánchez intente igualmente derivarles a las islas.

También la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que dijo en un post en X que "es raro que la izquierda no pida un pleno extraordinario de la Asamblea de Madrid en agosto para saber cuántos inmigrantes en situación ilegal nos va a mandar Sánchez sin consultarnos", ironizando con el pleno solicitado por la izquierda para hablar del ático comprado por la Comunidad de Madrid, y que ya se ha puesto a la venta de nuevo.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, sugirió que no acogerán a los menores por ser responsabilidad del Gobierno su llegada por mar de forma ilegal. Pidió "devolverles por donde han entrado", en línea con lo que ha exigido también Vox en las Comunidades donde gobierna con los populares. Los vicepresidentes de Extremadura, Óscar Fernández, y de Andalucía, Manuel Gavira, han advertido de que no aceptarán su llegada.

Junts ya ha avisado de que "Cataluña debe quedar fuera" del reparto de menores, según ha dicho su portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras. También el PNV ha rechazado darles acogida en el País Vasco: "No es razonable separarlos de sus familias", ha dicho la consejera vasca de Juventud, Nerea Melgosa. Ambas comunidades han quedado fuera de anteriores repartos, evidenciando que el Gobierno utiliza este asunto políticamente.