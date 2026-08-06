Federico Trillo advierte: "Esta exhibición de fuerza busca que Sánchez se siente a negociar Ceuta y Melilla"

Federico Trillo fue uno de los personajes más destacados dentro de los ocho años de José María Aznar en el poder: en la primera legislatura fue presidente del Congreso y, sobre todo, en la segunda –entre el 2000 y el 2004– fue el ministro de Defensa que tuvo que gestionar el incidente del islote Perejil.

Es, por tanto, una opinión especialmente cualificada para lo relacionado con Marruecos y, de hecho, ha dado claves muy interesantes sobre lo que ha ocurrido en Ceuta en algunas entrevistas. En una de ellas –en el programa El Cascabel de Trece– el exministro ha encontrado una explicación muy preocupante sobre las intenciones de Marruecos, cuya responsabilidad en el ataque le parece obvia: "Yo me temo que con esta exhibición de fuerza, porque es de fuerza, se está buscando precisamente que alguien como Pedro Sánchez, que se ha sentado a negociar lo del Sáhara y Gibraltar, se siente también a negociar Ceuta y Melilla".

Trillo apunta además que "la forma en la que se ha producido la agresión ha sido deliberadamente pensada para evitar que, en cualquier caso, se contemple o no en el ámbito geográfico de cobertura de la Alianza Atlántica", esto no lleve a que se active un mecanismo de "legítima defensa colectiva, porque no ha sido un ataque armado, sino una marcha pacífica". En su opinión, esto demuestra que el movimiento "está muy diseñado".

¿El gran visir?

Según el exministro la operación ha sido preparada "por un servicio de inteligencia como es el de Marruecos" y explica que "de hecho se está señalando" como el responsable directo de ella "al gran visir, es decir, al ministro del Interior, que además de las funciones de ministro del Interior tiene las de ser el segundo, el vicerrey, y el que lleva los servicios de inteligencia. No me extrañaría en absoluto", concluye.

En este sentido Trillo cree que Marruecos, y en particular su rey, es consciente de que estamos en un momento de triple debilidad que puede aprovechar: debilidad de la Unión Europea, "porque Europa en este momento está en una crisis institucional fuertísima", de la OTAN por las tensiones entre Trump y el resto de aliados y, por supuesto, "la mayor debilidad" es la España, que "además es el país fronterizo".

La relación con EEUU y el secreto de Perejil

Federico Trillo ha destacado la importancia de que este es el momento en el que la relación con Estados Unidos es la más mala "desde la guerra del 98, o sea, no lo ha habido peor".

No obstante, en su opinión los norteamericanos en lo referente a Ceuta y Melilla "se ponen de canto" y que, si bien lo harían "mucho más ahora", de hecho ya lo hicieron en el conflicto de Perejil, ha dicho, contando un detalle de lo ocurrido entonces: "Cuando nosotros ya teníamos en marcha la operación Romeo Sierra de desalojo de la isla que habían ocupado ilegítimamente los marroquíes, dos de los helicópteros por error fueron a Morón a repostar y fueron detectados allí", explica, "y se dieron cuenta que iban artillados para el combate, avisaron a los marroquíes y a las 3 de la mañana nos llamó el Gobierno de Marruecos diciendo que estábamos preparando algo. Se lo habían contado los Estados Unidos".

Responsabilidades políticas

El que fuera titular de la cartera de Defensa ha reclamado también que se asuma algún tipo de responsabilidad por lo ocurrido: "Hay que empezar ya a hablar de responsabilidades políticas", ha dicho, recordando que "hasta el propio Pedro Sánchez" ha admitido que estamos ante "una invasión ilegítima del territorio nacional" que se ha producido "por la fuerza, violentando las fronteras, una ocupación de la ciudad absolutamente ilegítima y legal".

"Luego podemos –añadía– ver en qué grado" ha habido también una "dejación de funciones por parte del Gobierno de España", pero la pregunta que se hace el popular es: "¿Y quién responde de todo eso?". Además Trillo reclama que el Parlamento cree "una comisión de investigación, porque 100 muertos no son cualquier cosa".

Y finalmente ha exigido que se pida a Marruecos que asuma su responsabilidad, porque después de un acto tan grave "la reacción tiene que ser exigir responsabilidad internacional en los foros donde procede: en Naciones Unidas, en la Unión Europea, en la Alianza Atlántica, etcétera, etcétera".

Porque, además, el popular ha recordado que a España sí se le van a "pedir responsabilidades, porque tú no puedes comprometer la seguridad de tus socios". Y como ejemplo de esto ha recordado que "a José Luis Rodríguez Zapatero le echaron por poner en cuestión la seguridad financiera de toda Europa, la estabilidad del euro" y algo similar podría ocurrirle a Pedro Sánchez "por poner en jaque la seguridad física de toda Europa y del proyecto europeo".