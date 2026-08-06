Vivas implora ayuda a Europa ante la ausencia de todo el Gobierno: "Somos vulnerables"

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha tenido la oportunidad de dirigirse al Parlamento Europeo, a través de la Comisión LIBE presidida por Javier Zarzalejos, para exponer la situación que vive la ciudad, una semana después de la invasión de 70.000 inmigrantes. "Se ha puesto en jaque nuestra integridad territorial", ha denunciado, apelando a la intervención de Frontex, Europol y la Agencia Europea de Asilo.

Mientras el Congreso de los Diputados permanece cerrado, a la espera de que Francina Armengol convoque la Diputación Permanente (a finales de agosto, si nada cambia), el Parlamento Europeo ha celebrado una sesión extraordinaria, en la que ha destacado la ausencia de todo el Gobierno español. Los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Migraciones, Elma Saiz, habían sido invitados, pero declinaron intervenir asegurando que están centrados en la crisis.

Vivas ha estado arropado por eurodiputados del PP, incluida la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, que ha tomado la palabra, además del comisario europeo de Interior, Magnus Brunner. Ante las autoridades europeas, Vivas ha denunciado que lo ocurrido demuestra que "somos extraordinariamente vulnerables" y "la próxima vez podemos caer en el abismo", ha advertido, sin descartar una nueva avalancha.

Por ello, ha reclamado a Europa la expulsión de los inmigrantes; acordar una respuesta estructural como frontera sur europea; mayores medios materiales, económicos y personales para proteger la frontera, incluida la construcción de infraestructuras; medios para solucionar el colapso de la ciudad o reforzar la presencia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El presidente de Ceuta ha pedido, además, la intervención de Frontex, Europol y la Agencia Europea de Asilo, además de un plan para recuperar la economía de la ciudad y tener confianza en el futuro, dado el daño que han sufrido en la imagen y tejido productivo de la zona.

Europa ofrece ayuda y el Gobierno la rechaza

Brunner ha admitido que lo ocurrido es "inaceptable" y que es necesario "mejorar" para evitar situaciones así, y ha insistido en decir que los medios europeos están a disposición de España, ofreciendo la ayuda de Frontex, que el Gobierno español se niega a solicitar.

Dolors Montserrat ha apelado a la Comisión Europea para averiguar la identidad de los asaltantes, dado el riesgo que existe de que haya terroristas, y para que se aseguren de que Pedro Sánchez actúa, en caso de que pueda repetirse un asalto de estas características.

El eurodiputado del PSOE Fernando López Aguilar ha defendido la respuesta "eficaz e inmediata" del Gobierno español. Desde Vox, Jorge Buxadé, ha lamentado "tener razón" cuando advirtió del "peligro" que supone Sánchez para Europa, y dirigiéndose a Brunner le ha reprochado su discurso "complaciente" con el Gobierno español.