En la próxima avalancha de inmigrantes, prohibirán las imágenes

La irrupción de los 72.000 en Ceuta ha provocado las más extraordinarias y absurdas reacciones. Por parte del Gobierno de España y de los bienpensantes del mundo occidental. Del ministro Marlaska hemos oído que hay cosas que pasan de las que nadie es responsable. Nadie del Gobierno, quería decir. Cero responsabilidad en la esfera gubernamental. De hecho, la única responsabilidad que se ha cobrado ahí es la de una funcionaria que hizo saber que habían entrado 42.000 personas, estimación que se quedaría corta. Es significativo que se castigue a quien da información y no a quien dejó de darla sobre lo que se preparaba al otro lado de la frontera, siempre que uno decida creer que, como también dice Marlaska, no había ni informe ni aviso previos.

El ministro no es consciente, pero lo que dice es que los canales de información del Gobierno, en caso de que funcionen, lo hacen como un servicio de correos anárquico. Unas noticias llegan rápido; otras, no llegan nunca. Se enteraron enseguida de que la sentencia del Supremo que dio pábulo a la idea de que se podía entrar a nado sin ser devuelto había corrido como la pólvora. Eso lo supieron, pero de que se concentraban decenas de miles de personas con ánimo de saltarse la frontera no tuvieron la mínima pista. Sólo queda elegir la peor opción: el Gobierno no se entera, el Gobierno no quiere enterarse, el Gobierno no quiere que los ciudadanos lleguen a enterarse.

Un presidente del Gobierno que dedica el noventa por ciento de su acción política a la comunicación, sea para el autoelogio, sea para la tergiversación, sea para lo que sea, no puede ignorar que sus apologías de la inmigración, esas declaraciones en las que repite que España la necesita, que cubre puestos de trabajo vacantes y que reporta inmensos beneficios económicos al país, se difunden, traducidas al árabe, en todos los países donde se acumulan aspirantes a hacerle a España esos favores. La retórica de bienvenida al inmigrante con la que Pedro Sánchez ha justificado la regularización de más de un millón, no es inocua. No la escuchan y aplauden sólo sus fieles. Tiene eco fuera de nuestras desprotegidas fronteras, y sólo puede alentar sucesos como el de Ceuta.

En el intento de separar su política de brazos abiertos de la avalancha humana que ocupó la ciudad, Sánchez no está solo. Hay mucho interesado en establecer ahí, sí, una valla infranqueable. Son los que han hecho el cui prodest y han concluido que lo de Ceuta beneficia "a la extrema derecha". "El incidente se parecía tanto a la 'invasión' que MAGA y sus amigos europeos dicen que está en marcha, que era difícil no sospechar que estaba orquestado", escribe la periodista Anne Applebaum en The Atlantic. La orquesta, como siempre, va a quedar en la indeterminación, pero las imágenes, ah, las imágenes, qué poder tan terrible: "parecían vídeos diseñados para ser emitidos por la extrema derecha internacional".

En The New Statesman denuncian que, al ver las imágenes, muchos políticos europeos se asustaron y tomaran aquello por una confirmación de la "invasión profetizada" por la extrema derecha, en vez de preguntarse quién dirigía unas columnas que "se movían colectivamente con la coordinación de un cuerpo que respondiera a una sola orden". Seguimos en la serie: en busca de un director de orquesta. Elija cada cual su conspiración favorita.

Sánchez dice que lo de Ceuta no tiene nada que ver con su política sobre inmigración y la opinión de los altivos bienpensantes lo confirma. No hay problema con la política y las leyes que dan pie a oleadas migratorias masivas; el problema es que la derecha radical saca tajada. Y más que sacará cuanto más nieguen lo otro. Para evitarlo, la próxima vez prohibirán las imágenes.