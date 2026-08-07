Mónica García y la negación del colapso sanitario en Ceuta

De entre los ministros que Sumar aporta al gabinete de Pedro Sánchez destaca por su incompetencia e intemperancia la titular de la cartera de Sanidad, Mónica García. No lo tiene fácil quien presume de ser médica y madre en el Consejo de Ministros, puesto que rivaliza en materia de carencias con la vicepresidenta Yolanda Díaz, con Sira Rego y con Ernesto Urtasun. Pero aun así consigue sobresalir en lo malo y poner de relieve su oceánica falta de conocimientos y de capacidad para ejercer el cargo que deshonra.

Su última intervención pública ha consistido en negar que los médicos y el personal sanitario de Ceuta hayan afrontado una situación crítica a raíz de la invasión de casi ochenta mil marroquíes. Los médicos destinados en Ceuta denunciaron la falta de personal y de medios para hacer frente a la avalancha de heridos y la ausencia de planes de contingencia para afrontar esta clase de episodios. Sin embargo, la ministra de Sanidad sostiene que todo fue como la seda, que hubo más asistencias pero que en pocas horas se había alcanzado la "normalidad".

Las plazas de Ceuta y Melilla son las únicas que dependen del propio ministerio de Sanidad, ya que no tienen delegadas las competencias. Es decir, que Mónica García es la responsable última del funcionamiento de la sanidad pública en las dos ciudades autónomas. De primeras, la señora ministra ni consideró necesario personarse en Ceuta, a diferencia de lo que sucedió con la evacuación de los pasajeros del Hondius en Tenerife. En esa ocasión, la ministra sí consideró que su presencia era imprescindible: había que posar con el equipo de protección y salir en la foto.

Pero el escenario de Ceuta no estaba en absoluto controlado y no se trataba de participar en una operación propagandística con el hantavirus como telón de fondo. Lo que estaba sucediendo en el enclave español era una verdadera agresión por parte de Marruecos con ochenta mil hombres asaltando una ciudad de ochenta mil habitantes. Los servicios sanitarios de Ceuta quedaron absolutamente sobrepasados, los médicos y enfermeras tuvieron que multiplicar sus esfuerzos para atender a personas que presentaban heridas y fracturas de todo tipo así como crisis de ansiedad y patologías de lo más variadas.

En una intervención en Radio Nacional de España absolutamente lamentable y fuera de la realidad, la ministra ha asegurado en relación al personal sanitario que "se ha dado una respuesta encomiable y que no ha supuesto ningún colapso. Ha supuesto que vuelvan a tener que dar el cien por cien de sí mismos, que para eso estamos, somos profesionales y servidores públicos". ¿Somos? Estamos acostumbrados a que la señora García se ponga medallas que no le corresponden, pero no por eso deja de sorprender la inmensa caradura y la falta total de decoro. Y esa incompetente con semejante bagaje opta a la Organización Mundial de la Salud. Si esa opción falla, su plan B es utilizar el ministerio como trampolín para presentarse en las autonómicas de Madrid. Ni tiene vergüenza ni es consciente de sus límites y escasas aptitudes.