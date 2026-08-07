Sánchez: blandito con los enemigos, duro con los amigos

El desgraciado episodio de la invasión marroquí de Ceuta ha servido para constatar la debilidad de una España incapaz de proteger sus fronteras y también para certificar hasta dónde nos ha llevado la disparatada política exterior de Pedro Sánchez, que ha olvidado los equilibrios y las relaciones tradicionales de nuestro país, los intereses y las necesidades nacionales –todavía más acuciantes en un mundo cada vez más cambiante y complejo– e incluso las normas básicas de la acción exterior.

En lugar de lo anterior, lo único que nos ha ofrecido el presidente del Gobierno es una política miserable, basada en los negocios del PSOE y de Zapatero –valga la redundancia– y en sus propias necesidades políticas y personales, ya sea por las no explicadas consecuencias del espionaje a su móvil, ya sea porque pensaba que insultando a Trump o a Israel podría mejorar un poco su delicadísima situación en las encuestas.

Además, mientras presumían de una política exterior guiada por los derechos humanos y la ética, los socialistas han hecho exactamente lo contrario: entregarse a dictaduras atroces como la china o la bolivariana, apoyar a los peores grupos terroristas del planeta como a Hamás o sacar la cara por una teocracia que asesina a su propio pueblo por decenas de miles: Irán. España, con Pedro Sánchez, es una brújula moral casi perfecta y podemos usar nuestra política exterior para tener siempre claro qué ideas, países o regímenes deben ser apoyados o repudiados: basta con hacer lo contrario de lo que diga el Gobierno.

El resultado de eso y de otras cosas como tomar decisiones de espaldas a los socios europeos –de lo que la disparatada regularización de inmigrantes es un ejemplo perfecto– es el que hemos visto tras el aldabonazo marroquí: una soledad abrumadora frente al peligro, con los socios europeos poniéndose de perfil y Estados Unidos culpando de todo, no sin parte de razón, al agredido en lugar de al agresor.

Además, la reacción al constatar esa soledad ha sido, como suele ocurrir con Sánchez y los suyos, acelerar su carrera en sentido incorrecto de la marcha: en lugar de replantearse nuestra relación con Marruecos y buscar la forma de reconducir la situación en la Unión Europea, Sánchez y sus secuaces se han humillado todavía más ante el sultán y sus arbitrariedades hasta un punto que da vergüenza ajena; y al mismo tiempo se han puesto chulitos con las naciones que llevan décadas siendo nuestros aliados y con los que compartimos las instituciones europeas.

Y así es la política de Sánchez: blandito con nuestros enemigos y con los que nos humillan y muy duro con nuestros amigos, una política basada en Dios sabe qué inconfesables secretos por un lado y en las antipatías personales por otro.

Seguro que a España le vendría mejor que Sánchez tuviese para el rey de Marruecos una décima parte de la chulería que gasta para Meloni, pero no se engañen: los intereses nacionales son la última prioridad de nuestro presidente.