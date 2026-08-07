Esta mañana el Gobierno registrará en el Congreso de los Diputados la solicitud de comparecencia en período extraordinario de los ministros de Presidencia, Félix Bolaños; Interior, Fernando Grande-Marlaska; Exteriores, José Manuel Albares; y Defensa, Margarita Robles. Y lo hará, además, para hacerlo a final de este mes de agosto.

Y es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez propondrá a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que Margarita Robles comparezca el 25 de agosto; Félix Bolaños, el 27; y Grande-Marlaska y José Manuel Albares, el 28. Así, gana tiempo para preparar su estrategia y su retórica ante el que es el desafío más grave al que se ha enfrentado España desde la banda terrorista ETA.

Estas comparecencias se celebrarán a petición propia ante las Comisiones de Defensa, Seguridad Nacional, Interior y Exteriores. Curiosamente, el PP registró este jueves las mismas solicitudes de comparecencia tanto en el Congreso como en el Senado. Bajo el argumento de evitar duplicidades, el Gobierno ha tomado la decisión de comparecer este mes de agosto únicamente en el Congreso.

Por otro lado, Pedro Sánchez mantiene hoy una reunión telemática, desde La Mareta, con los ministros Margarita Robles, Grande-Marlaska, Elma Saiz y Sira Rego. Mientras tanto, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, se ha dirigido al Parlamento Europeo para recordar que "se ha puesto en jaque nuestra integridad territorial".