El Gobierno da la espantada y se niega a comparecer antes en el Senado por Ceuta

El PP había citado para la próxima semana en el Senado a los ministros responsables de la entrada ilegal de más de 70.000 personas en Ceuta desde Marruecos, pero el Gobierno ha trasladado que sólo acudirá al Congreso por "ser la Cámara constitucionalmente prevalente".

Los de Alberto Núñez Feijóo habían previsto los próximos 12, 13 y 17 agosto para citar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la de Defensa, Margarita Robles, y el de Exteriores, José Manuel Albares, después de que Moncloa informara de que los miembros del Gobierno responsables habían pedido acudir al Congreso a finales de agosto, una vez acaben las vacaciones que Pedro Sánchez en La Mareta.

Finalmente, acudirán sólo al Congreso a petición propia: Robles lo hará el 25 de agosto; Bolaños el 27 y Marlaska y Albares el próximo día 28. El PP recuerda que "no existe ninguna "Cámara constitucionalmente prevalente" en materia de control. El art. 66.2 CE lo atribuye a las Cortes Generales, y los arts. 109 y 110 hablan de las Cámaras y sus Comisiones, sin jerarquía.

"Si hay una Cámara natural para Ceuta, es el Senado", trasladan desde el partido, donde también habían solicitado también la convocatoria de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para pedir la comparecencia del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. "Estas comparecencias deberían de haberse producido desde el minuto uno", añaden, criticando que Pedro Sánchez "siga en la tumbona" en La Mareta.

Tanto el presidente como los ministros tienden a retrasar las comparecencias parlamentarias lo máximo posible cuando se desata una crisis, de manera que sus explicaciones suelen producirse cuando ha decaído mucho el interés mediático. El PP advierten de que "estamos hablando de una crisis de seguridad, de inmigración y humanitaria sin precedentes, con 150 fallecidos".

Los de Alberto Núñez Feijóo intentará que Marlaska y Robles expliquen en el Congreso por qué sus ministerios permitieron la entrada ilegal de 70.000 personas si el CNI había advertido de ese riesgo en los días previos, según ha trasladado el propio organismo, a pesar del señalamiento hecho por el ministro del Interior, que niega haber recibido ningún aviso al respecto.

Este asunto provocó un choque entre ambos departamentos que dejó patente la mala relación existente entre ambos ministros cuando la titular de Defensa dio la cara por los servicios de inteligencia y apuntó a Marruecos, de manera tibia, saltándose el guion elaborado por el Ejecutivo.

José Manuel Albares evitó pedir explicaciones a Rabat y, en su lugar, llamó a consultas al embajador italiano tras proponer cerrar el espacio Schengen con España por la invasión a Ceuta. El PP le interpelará para conocer por qué tomó esa decisión y elogió la actuación de Marruecos posterior a la avalancha.