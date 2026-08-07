Sánchez está demasiado gordo

Me siento frente a la prensa, en estos días de verano y playa, con la indiferencia de aquel diálogo famoso de Jardiel Poncela:

- Me llamo Elías Corujedo.

- Hace usted muy bien.

Leo en diagonal editoriales de elevada temperatura poniendo el grito en el cielo por la avalancha de Ceuta y, no es que me mueva a la apatía, por supuesto, pero me cuesta encontrar la noticia como tal. Lo que está ocurriendo allí es fruto de la negligencia del Gobierno, la maldad de Sánchez, las malas ideas progresistas, la perversidad marroquí, y la campaña global del sanchismo para destruir España, zaherir a los españoles, y en última instancia, ensuciar el terreno de juego de cara a la próxima cita electoral. Pero ninguna de esas cosas es novedosa. Llevamos siete años así. Ceuta es una pieza más del interminable derribo del dominó sanchista, cuya última pieza lleva el nombre de España.

Luis Carandell le atribuye a Práxedes Mateo Sagasta una receta de Gobierno que yo firmaría hoy mismo para Pedro Sánchez: "Ya que gobernamos mal, por lo menos gobernemos barato". Esa es ya mi máxima aspiración con el presente Gobierno, ya que la dimisión en bloque y la puesta a disposición judicial no parece algo que vaya a ocurrir de forma inminente.

Leo en la prensa zurda que España estrecha la colaboración con Marruecos ante las nuevas llamadas a cruzar la frontera y celebro que todavía haya prensa dedicada al humor en verano, que es cuando más se agradece. En el mismo diario, veo que la Fiscalía va a actuar contra las Comunidades que no acojan a los menores asignados desde Ceuta y no puedo evitar pensar en la manera en que la burocracia y los políticos logran volver instituciones humanas en algo impersonal y vacío de vida. Se habla de las "Comunidades" señalando a sus mandatarios, por supuesto, pero se olvida por completo que dichas Comunidades no son más que la suma de todos los ciudadanos que las integran. ¿Actuaría la Fiscalía contra los ciudadanos que se negaran, en caso de que hubiera un imperativo legal así, a incorporar a los menas a sus hogares y barrios? ¿Encontraría la Fiscalía algún ciudadano que diera el visto bueno a excepción de Alba Carrillo?

Lo bueno de las vacaciones solía ser que los políticos se pierden en sus destinos estivales y, al menos durante unas semanas, no decretan subidas de impuestos, no montan cloacas, y no roban. Pero con el sanchismo no hay descanso para el ciudadano libre, porque ni en la crisis de los incendios ni en lo de Ceuta hemos podido disfrutar de un país normal que funcione bien al margen de que sus gobernantes estén dando órdenes, sino dos siniestros episodios más de esta España tercermundista y cutre de Sánchez, en la que todo, absolutamente todo, lleva el sello del peor PSOE de la historia, que es mucho, muchísimo, decir.

Por pura oxigenación mental, en estos días agosteños, escapo de las conversaciones de bar sobre política como si me las fueran a cobrar. Detecto creciente indignación con el sanchismo y la prueba es que en varios de los conciertos a los que he acudido este verano, los silencios han sido amenizados con el hit dedicado a Sánchez por excelencia.

Sin embargo, admito mi temporal claudicación a la apatía. Mi actitud ante la continuación de las grandes desgracias del sanchismo también durante las vacaciones es la misma que Franco en aquella divertida escena que relató Vizcaíno Casas. Tenía fama de mujeriego y frívolo Nicolás Franco, hermano mayor del Caudillo. Siendo embajador en Lisboa, una revista extranjera lo fotografió en una playa rodeado de "hermosas muchachas en bikini", "todos sonrientes y amartelados", destaca el cronista. El ayudante de Franco, que le llevaba los resúmenes de prensa, dudó mucho en mostrarle las imágenes, pero, al final, decidió hacerlo, presentándoselas con gran delicadeza y un cierto temblor en las piernas: "Perdone Su Excelencia, pero he considerado que le interesaría conocer estas fotografías un tanto comprometedoras…". Franco las miró con gran interés, pero tan solo comentó: "Ya le he dicho muchas veces a Nicolás que está demasiado gordo. ¿No le parece?".