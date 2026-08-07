Servicios de información: escoger al cojo que menos cojea

El 12 de mayo de 1941, el servicio de inteligencia soviético en Moscú recibió un mensaje urgente. Lo enviaba Richard Sorge, el jefe de la red de espionaje en Tokio. Informaba de que Hitler rompería el pacto de no agresión germano-soviético: se estaban concentrando entre 150 y 170 divisiones del Ejército alemán en la frontera con la Unión Soviética. El mensaje, transmitido por radio, señalaba también la fecha probable del inicio de la invasión: el 20 de junio. Stalin despreció la información. Sorge insistió en su veracidad con un segundo mensaje. Ni caso. El 22 de junio comenzó la Operación Barbarroja.

Viene esto a colación porque, con motivo de lo sucedido en Ceuta, leo que "según las fuentes" –"fuente" se llama al que cuenta algo reservadamente y el periodista quiere que parezca que es un tipo situado–. Perdonen la digresión, pero esto tiene su aquel: cuando la "fuente" ve reflejadas sus palabras en un periódico, mejor si es de papel, se dice: "Ese soy yo". La vanidad le embarga.

Bueno, pues eso, que según las fuentes "ningún analista de inteligencia en el mundo puede dar una cifra exacta de personas que van a cruzar una frontera, y tampoco puede predecir el día exacto en que se producirá". Un poco como Rappel.

Un servicio de inteligencia no predice, "proporciona la Inteligencia necesaria para prevenir y evitar cualquier riesgo o amenaza que afecte a la independencia e integridad de España, los intereses nacionales…" se lee en la presentación que el CNI hace de sus funciones. Pero, como recuerdan los autores del estudio Patologías organizacionales y fallos de inteligencia: "La politización constituye una de las principales causas de los fracasos de inteligencia. De modo general, podemos decir que este fenómeno se produce siempre que la política interfiere en la producción de la inteligencia". En la producción o en asumir sus conclusiones, que pueden provocar decisiones complejas.

Quizá conscientes de esas limitaciones de predicción, un servicio de información ha fichado como asesor externo al hombre del tiempo. El primer resultado de esta colaboración se publicó hace un par de días en otro periódico. Según parece, agentes de la Guardia Civil ya tienen en su poder un informe que advierte de que "el riesgo de materialización" de una nueva entrada masiva en Ceuta para el 15 de agosto "es real, pero su magnitud es incierta". Que es algo así como decir que seguramente llueva pero pueden ser chubascos leves o una granizada. El informe está basado en "fuentes abiertas", es decir: en la nube de las redes sociales. Poco han tardado en cotillear su contenido. Se tiene muy olvidado a Baltasar Gracián. Aforismo 96: "De la gran sindéresis. Es el trono de la razón, basa de la prudencia, que en fe della cuesta poco el acertar".

Estarán ustedes al tanto de que los chinos dicen que lo de Ceuta ha sido cosa de los judíos. "Por qué la inteligencia china cree que el Mossad puede estar detrás de la crisis migratoria en Ceuta" se lee en el titular. El bulo, porque es un bulo, del papel pasó a la radio, salta a las redes y se amplifica. Según escribe el corresponsal en Pekín de El Mundo "en círculos de inteligencia chinos" se estarían preguntando si lo de Ceuta forma parte de una operación impulsada por Marruecos e Israel para desestabilizar a España.

Si pasas del titular y superas el primer párrafo, descubres que ni círculos de inteligencia ni gaitas. La información remite a un documento, Ceuta Migration Crisis: Why Chinese Analysts Are Looking at Mossad, firmado por Nadia Helmy. Pues bien, hasta en cuatro ocasiones desmiente la autora esa conjetura: "La información disponible públicamente no permite establecer que el Ministerio de Seguridad del Estado de China, o específicamente alguna oficina del MSS, haya llegado a la conclusión de que el Mossad organizó la crisis migratoria de Ceuta. Por consiguiente, las referencias a la 'inteligencia china' en los debates sobre este episodio deben entenderse como interpretaciones analíticas, a menos que se pueda identificar un documento chino específico, una evaluación de inteligencia o una fuente atribuible".

Otra: "Actualmente no existen pruebas públicas que demuestren que el Mossad organizara el traslado de migrantes marroquíes hacia Ceuta. Tampoco hay pruebas públicas para establecer que la CIA coordinara la operación". Esto es lo que escribe la autora. Pero si ves "judío malo" en el titular… Eso vende.

"Atención al informarse -reclama Baltasar Gracián-. Tira siempre a impressionar… Es menester toda la atención en este punto para descubrir la intención en el que tercia, conociendo de antemano de qué pie se movió. Sea la reflexa contraste de lo falto y de lo falso". Pues eso, hay que fijarse, reflexionar y escoger al cojo que menos cojea.