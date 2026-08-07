Sánchez interrumpe sus vacaciones para despachar la crisis en Ceuta por videoconferencia

Cuatro años después de la ya célebre imagen de Pedro Sánchez despachando en alpargatas desde La Mareta la invasión talibán de Afganistán, este viernes el presidente ha vuelto a mantener una reunión desde el palacete de Lanzarote.

Sánchez ha hecho un hueco en sus vacaciones para presidir una reunión telemática con varios ministros para abordar la crisis de Ceuta, una semana después de la entrada masiva de más de 70.000 inmigrantes desde Marruecos.

Según la información que ha hecho pública Moncloa, los convocados han sido la titular de Defensa, Margarita Robles; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; la de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez, presente porque el ministro José Manuel Albares acompaña al rey Felipe VI en Colombia con motivo de la toma de posesión del nuevo presidente del país, Abelardo de la Espriella. Sin embargo, en las imágenes distribuidas -un vídeo sin sonido de 14 segundos- puede apreciarse que también han estado presentes Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, y la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto.

El encuentro se ha celebrado después de la visita relámpago del presidente a Ceuta, donde sólo permaneció dos horas antes de salir hacia Lanzarote. También, después de que trascendiera que el presidente no cogió el teléfono al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, cuando quiso avisarle del incremento de llegadas. Ahora, con la ciudad todavía lejos de recuperar la normalidad y mientras continúa la polémica por la gestión del Ejecutivo, Sánchez se ha limitado a esta videoconferencia de la que

La escueta comunicación de Moncloa sobre el encuentro se limita a asegurar que el presidente y los ministros han realizado un balance de la situación en la ciudad autónoma, han examinado "las labores en curso" y han hablado de las nuevas medidas que se van a "poner en marcha" cuyo fin es "auxiliar a los migrantes que aún están en la ciudad autónoma y reforzar las garantías de seguridad y bienestar de la población ceutí".