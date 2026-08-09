No sé si España es hoy el espejo de Europa. Pero sé que muy pronto las perversas élites políticas de la UE cerrarán los ojos, porque desconocen por completo el contenido de la sentencia castellana: "Arrojar la cara importa, que el espejo no hay por qué". Mientras tanto, el mundo más civilizado mira a España con tristeza. Observa con impotencia que la tiranía sanchista funciona a pleno rendimiento a favor del tirano. El país se hunde y el tirano se ríe de sus súbditos y reprime al Jefe del Estado. El país ha sido invadido por su frontera de Ceuta y sus gobernantes se van de vacaciones. La soberanía nacional está fracturada. Rota. Pero el jefe del Gobierno, el tirano de La Moncloa, no trata de ocultar lo obvio, la tragedia de España, sino que hace pasar por normal el crimen, el atentado, de la soberanía nacional. Eso se llama encanallamiento. El canalla siempre hace pasar por cotidiano y normal lo que es extraordinario y anormal.

El encanallamiento de España es total. La gravedad de la situación sólo es comparable con la estulticia de los creadores de opinión pública que restan importancia a la invasión de Ceuta. Siguen a Sánchez que, como si viviéramos en el mejor mundo posible…, hace vacaciones, mientras el país se desangra por todas partes. Gran parte de nuestra indolente sociedad colabora con el tirano para entregar Ceuta y Melilla, y todo lo que sea necesario, al moro para que la dejen tranquila. No son ciudadanos sino vulgares consumidores cuya única aspiración es llenar sus groseras panzas… El encanallamiento sanchista ha conseguido que se vea con normalidad el asesinato de una nación, mientras él hace submarinismo en las islas Canarias. El canalla se ha cogido las vacaciones más largas y, seguramente, más lujosas de su vida para mostrar a los españolitos de a pie que su poder es infinito.

Las tiranías son así, cuanto más cuestionadas, mayores son sus tropelías. Sólo están preocupadas por mantener al tirano en el poder. En este caso el tirano hace ostentación de sus carencias. Es una singularidad de la cutre tiranía sanchista: administra a su antojo el dinero de los españoles y "gestiona" sin presupuestos generales del Estado; pasa de las condenas a su hermano y a su exministro y amigo Ábalos; poco le importa que su mujer vaya a juicio en el banquillo de los acusados; menos le preocupa que ciento de socialistas, entre ellos su compinche Zapatero, estén imputados por corrupción; para qué hablar de su minoría parlamentaria; en fin, despreciado por todos los países de Europa, criticado por el presidente norteamericano, y, ahora, tras la invasión de Ceuta, tras el atentado contra la integridad territorial de España, sigue haciendo ostentación de que está por encima de todos…

La circunstancia es dramática. Nadie sabe cómo acabará la crisis de Ceuta, pero todo el mundo es consciente de que el tirano sigue controlando los tiempos. ¿Cómo quitarle ese poder? Primero, mostrando que todo su poderío es ilegal (sic) e ilegítimo. Utilícense los pocos mecanismos que aún quedan por activar contra el tirano –moción de censura, activación del artículo 102 de la Constitución para juzgar por traición al tirano, etcétera–. Segundo, rebelándose todos los días ante las arbitrariedades de la tiranía; entre ellas, debemos poner al frente la actitud del Jefe del Estado. Creo que Felipe VI está siendo demasiado prudente con Sánchez. No basta con emitir un comunicado para expresar su "gran preocupación e indignación" por los "graves acontecimientos" registrados en la ciudad autónoma y recordarle al Gobierno que "el Estado debe velar por su seguridad y por evitar que estos hechos vuelvan a repetirse". Tampoco es suficiente haber recibido en Marivent al presidente de Ceuta con el que se ha comprometido a visitar la ciudad antes de finales de año. Es menester que Felipe VI dé un paso más y se presente ya en Ceuta. Sería la principal señal de que el tirano Sánchez estaría en su final. Aquí no cabría duda: o con el Jefe del Estado o con nadie.