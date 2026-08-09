La portavoz de Interior del PP, Ana Vázquez, ha interrumpido sus vacaciones, como hizo la cúpula del PP con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, para atender la emergencia que vive Ceuta tras la invasión de hace diez días. La diputada reprocha al presidente su ausencia para estar "tumbado en la hamaca" en La Mareta y apunta al ministro Fernando Grande-Marlaska por su dejación de funciones. Asegura tener conocimiento de que hubo avisos del CNI y el Gobierno los ignoró.

¿En qué situación se encuentra Ceuta ahora, varios días después del asalto?

La ciudad sigue sin volver a la normalidad, a pesar de lo que dice el Gobierno. La gente tiene miedo, los comerciantes temen abrir sus negocios y la gente no quiere abrir las puertas de sus casas. El CETI está desbordado, hay menores hacinados y durmiendo juntos. En cuanto a los efectivos, apenas hay un refuerzo puntual del Ejército, pero si esto volviese a pasar, se repetiría lo mismo, porque no hay despliegue permanente en la frontera de Ceuta, y mucho menos en Melilla. Los agentes se sienten indefensos.

El despliegue de boyas es una broma macabra

¿Cree suficiente el despliegue de las boyas para evitar otra avalancha?

Para empezar, el espigón no sirve absolutamente para nada, sirve sólo cuando te entran 10 o 20, pero si te viene una avalancha como la de estos días, no vale para nada. Y las boyas apenas valen para tener un soporte jurídico en caso de las devoluciones en caliente, pero si el día 15 se produce otra avalancha, se repetirá lo mismo porque no hay medios para impedirla. Es una broma macabra, podían haber ampliado el espigón hace tiempo.

El PP ha registrado una Ley para facilitar las devoluciones en la frontera marítima, ¿creen que el Gobierno la apoyará?

El Gobierno sólo piensa en defenderse a sí mismo, de otra forma ya tendría que haber abierto el Congreso para modificar la Ley de Extranjería y permitir los rechazos en frontera, además de exigir a Marruecos que cumpla el acuerdo bilateral de admisión de menores, aprobado en 2007 con Zapatero, y ratificado en el 2013 por Rajoy. Marruecos se sigue riendo de nosotros y tenemos una cantidad de menores, muchos no sabemos si lo son, que debería readmitir. Deberían regresar a Marruecos, con sus familias o los servicios sociales del país.

Marruecos se ríe de nosotros. ¿Qué tenían los móviles de Marlaska y Albares para que le den las gracias?

El Gobierno dice que deben acogerlos las CCAA. ¿Qué hará el PP?

Tenemos un Gobierno inepto e incompetente que no ha sabido ni defender las fronteras de nuestro país y ahora quiere desviar el problema a los Gobiernos del PP. Que dejen de mentir a los españoles y hagan cumplir la ley. ¿Por qué son siervos de Marruecos? ¿A qué temen? ¿Qué tenían el móvil de Marlaska y Albares para que, desde el minuto uno, le estén dando las gracias a Marruecos por no hacer nada?

¿Qué opina del papel de Marruecos?

Marruecos es un país vecino que, como en el caso de Portugal, debe haber diálogo y reciprocidad, y en este capítulo no ha habido nada de eso. En Marruecos no se mueve una mosca si Marruecos no quiere, hubo una dejación absoluta de las fuerzas marroquíes, a las que se están dando más medios para proteger una frontera que dejaron desprotegida.

Todo apunta a que el Gobierno teme a Rabat por lo que hayan podido intervenir los servicios secretos en sus teléfonos móviles. Cómo sería de grave para que en ese momento se entregó el Sáhara y ahora se alabe a Marruecos. Con más de un centenar de fallecidos, ¿qué estarían diciendo del PP?

El Gobierno se justifica asegurando que no hubo avisos de ningún tipo…

Tenían avisos y alertas, y no hicieron nada. En la crisis más grave de soberanía nacional el presidente se va de vacaciones a la tumbona, cuando la oposición no descansa porque es un momento crítico. Tampoco han querido dar explicaciones ante la UE. ¿Cómo puede el Gobierno ser tan incompetente e indigno? No actuaron antes y ahora no lo quieren arreglar.

Las entradas a nado de cientos de personas ya eran un indicativo; se acercaba el Día del Trono en el que suelen aumentar las llegadas; el presidente de Ceuta llamó al presidente y Pedro Sánchez no se puso al teléfono. Desde la sentencia del TS las autoridades de Ceuta tuvieron reuniones para avisar de que ahora no había defensa jurídica.

Hubo avisos de los servicios de inteligencia que se ignoraron

Marlaska señaló al CNI…

Tenemos uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo, especialmente en Ceuta y Melilla. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son muy eficaces, y sé que tenían esos informes e hicieron esa previsión, pero el Gobierno no quiso verlo porque estaba ocupado en su corrupción y en las vacaciones.

Esa semana fue muy mala para Marlaska, acababan de imputar a su segundo director de la Guardia Civil por el caso cloacas. Estaba más pendiente de los medios y de si era o no imputado que de Ceuta. La seguridad de los españoles les importa un bledo.

Relacionado con este tema, se está poniendo en duda que España pueda acoger la final del Mundial de Fútbol, que podría celebrar Marruecos.

En 2023, cuando entregamos el Sáhara, Sánchez acuerda con Rubiales que Marruecos forme parte de la organización del Mundial, cuando sólo lo iban a organizar España y Portugal. Este vasallaje que tiene el Gobierno a Marruecos lo tiene que explicar.