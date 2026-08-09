Diez días después, Ceuta sigue indefensa

El Gobierno ha abandonado Ceuta a su suerte. Según los cálculos de las autoridades locales, de las 80.000 personas que entraron en el enclave español durante la invasión patrocinada por Marruecos siguen en la ciudad entre 8.000 y 11.000. Su presencia supone toda clase de riesgos, empezando por la seguridad, así como retos logísticos en materia sanitaria y de atención humanitaria. Además, muchos de los que permanecen en Ceuta son subsaharianos, condición que dificulta sobremanera su retorno. De modo que la situación dista mucho de estar normalizada, tal como pretende un Gobierno que se ha echado a la bartola y que solo reacciona para atacar a Italia e imponer controles a los pasajeros procedentes de ese país.

Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se retrata sin piernas en su despacho de La Mareta en un ridículo montaje para aparentar atención a los acontecimientos, los ceutíes tratan de responder a las múltiples emergencias que implica el hecho de que más de 8.000 personas tirando por lo bajo vaguen sin rumbo por las calles en busca de comida, duerman a la intemperie o en refugios improvisados, hagan sus necesidades donde pueden y traten de eludir a los escasos efectivos policiales y militares de la ciudad.

La respuesta del Gobierno ante estos hechos es nula, salvo en lo que se refiere a la manipulación informativa y la negación de la realidad. Según la propaganda del Ejecutivo, la invasión es pasado, todos los inmigrantes han regresado a sus casas, solo quedan 1.000 menores no acompañados y los gobiernos del PP y Vox se niegan a acogerlos en sus regiones, tal es su inmoralidad inhumana. Frente a esas falsedades, la realidad es la de una ciudad española indefensa en la que el Gobierno elude garantizar principios esenciales como la seguridad ciudadana y el control de la frontera.

El señuelo de los menores no acompañados para enfrentar a PP y Vox y la inaudita crisis abierta con Italia es todo lo que ofrece el Gobierno de Pedro Sánchez a los ceutíes. Esa es la respuesta de un Ejecutivo incompetente salvo en lo relativo a confundir y engañar a los españoles, dejar tirados a los ciudadanos de Ceuta, engordar los problemas, agudizar las crisis, ceder ante los chantajes de Marruecos e impedir que Felipe VI visite Ceuta para no incomodar a las autoridades del país vecino.

La situación de Ceuta, su abandono, delata a un Gobierno que hace ya mucho tiempo que se desentendió de la realidad para prestar atención tan solo a Sánchez y sus circunstancias, que son las de un presidente rodeado por la corrupción, acorralado por los comportamientos delictivos de figuras de su confianza como José Luis Ábalos y Santos Cerdán y más preocupado por defender la presunción de inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero que por proteger a los ceutíes de las garras de Marruecos.