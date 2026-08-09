La negligencia de Sánchez en la seguridad de Ceuta y Melilla

Un comportamiento político negligente comprende una dejación de funciones y una pasividad impropia en casos de extrema gravedad para la seguridad nacional, como lo es el de la reciente invasión de Ceuta por parte de una masa nada descontrolada de más de 70.000 marroquíes, casi el 90 por ciento de la población ceutí. Que ha existido negligencia por parte del Gobierno de España es indudable. El propio presidente calificó de "violación de integridad territorial de España" lo ocurrido.

Para demostrarlo, sólo hay que recurrir al Boletín Oficial del Estado y a los propios actos del Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Recuérdese que en los días 17 y 18 de mayo de 2021 lo que entonces se percibió como una multitud invasora de marroquíes penetró en la ciudad de Ceuta en lo que se creyó una operación de castigo inmigratorio del Majzén alauita por el trato sanitario de favor dado por Pedro Sánchez a Ibrahim Ghali, líder del Frente Polisario y aliado de Argelia. (A primeros de agosto, se ha comprobado qué es realmente una invasión multitudinaria en la proporción de casi un invasor por ciudadano).

En aquel momento, en su declaración institucional, el presidente del Gobierno calificó el ataque de "llegada súbita de migrantes irregulares" aunque otros en su Gobierno usaron las palabras "asalto" y "agresión". Tras aquella ocupación inesperada que dejó a la ciudad, a España y a Europa en situación de shock político, social y diplomático, el Gobierno socialista de Sánchez presentó en el Congreso su Real Decreto 1150/2021, de 28 de diciembre, por el que se aprobaba la Estrategia de Seguridad Nacional 2021.

Ya entonces había tenido lugar el pirateo del teléfono móvil del presidente y de otros miembros de su Gobierno tras su infección con el programa Pegasus. Según la Audiencia Nacional, el móvil de Pedro Sánchez fue infectado por Pegasus en dos ocasiones: el 19 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021. A nadie le cupo duda de que la operación fue decidida por las autoridades marroquíes, pero no se conoció públicamente hasta el 2 de mayo de 2022, por confesión propia del Gobierno, que seguramente lo supo desde mucho antes.

En aquella Estrategia de Seguridad Nacional, se mencionó expresamente la necesidad de protección de las ciudades de Ceuta y Melilla. "La Estrategia de Seguridad Nacional 2021 plantea iniciativas necesarias, como por ejemplo, la creación de una reserva estratégica basada en capacidades nacionales de producción industrial o el desarrollo de un plan integral de seguridad para Ceuta y Melilla", se escribió en ella.

También: "Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, por su localización geográfica en el continente africano y por la especificidad de su frontera española y europea, requieren de una especial atención por parte de la Administración General del Estado para garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos."

Y finalmente, en su Línea de Acción 12 se concreta el compromiso de "Elaborar un Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla". Dado que aquel compromiso es de finales del año 2021, puede decirse que han pasado casi cinco años desde su publicación en el BOE y más de una legislatura.

La nueva invasión de Ceuta sin que se haya presentado el Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla, ¿es o no una prueba evidente de la absoluta negligencia de un Gobierno en asuntos vitales para una parte esencial del territorio nacional? Vox preguntó por ello en febrero de 2022 en el Congreso y luego el PP hizo lo propio en el Senado en abril y luego ambos partidos reiteraron su interés por saber qué estaba haciendo el Gobierno con ese mandato parlamentario. Y así seguimos hasta el día de hoy.

No es que hubiera un Plan y que, por su naturaleza, se hubiera clasificado como secreto. Es que, según el Gobierno, se sigue elaborando sin que nadie sepa en qué situación se encuentra, más de cuatro años y medio después de aprobarse y con la primera invasión como precedente. Mientras tanto, ha tenido lugar el segundo asalto masivo de la ciudad de Ceuta con el resultado de 150 muertos, la mayoría en territorio español.

Juristas habrá en España que sopesen si constituye o no una imprudencia grave del Gobierno no haber terminado y puesto en funcionamiento el Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla y, como consecuencia, no haber previsto la invasión de primeros de este mes que ha tenido funestas consecuencias para la vida, el orden, la seguridad nacional y el prestigio internacional de España.

Moral y políticamente no me cabe duda de que la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez es imprudente y negligente a pesar de tener la obligación de afrontar la seguridad integral de las dos ciudades españolas y que sólo por ello merece la reprobación general. Si ya hay razones suficientes para una moción de censura, esta gravísima imprudencia por sí misma constituye una razón fundamental.

Hay sólo un paso entre la imprudencia grave y la negligencia política y la traición cuando de ellas se beneficia un país extranjero enfrentado a España. Ese paso es la mala voluntad, la decisión consciente de omitir el cumplimiento de un deber para perjudicar a la propia Nación por la razón que sea, soborno, chantaje e incluso miedo. En cuanto se conozca qué ocurrió con los datos robados por el Pegasus, todo será aclarado. Si es que ocurre alguna vez.