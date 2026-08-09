Jack Nicholson en los muros de Ceuta

Solo he estado una vez en Ceuta, hace un par de veranos. En su Parador se comen los mejores pinchitos morunos de todo el norte de África y en el chiringuito de playa Ribera el mejor té helado con hierbabuena. También tienen unos churros magníficos en el mercado central de abastos, un local abierto por los hermanos Ferreiro y que cuando lo visité regentaba Abdelah, que empezó como camarero y ahora es jefe y propietario. En 2024 escribí en estas páginas:

A unos pocos kilómetros, cientos de chavales magrebíes asaltan Ceuta por la playa de Tarajal. Su grito de guerra es "Haraga" que simboliza la quema de documentos para no poder ser identificados. Esta inmigración irregular ha llevado a la ciudad autónoma a una tensión insoportable tanto por la carencia de medios materiales como por la amenaza de ser el objetivo de un tsunami devastador como consecuencia del efecto llamada de unas medidas de puertas abiertas llevadas a cabo por políticos irresponsables que no sufren en sus palacetes de oro, sus parlamentos fortificados y sus urbanizaciones alejadas de los centros de acogida de "menas" la falta de integración que promueven sus intelectuales de guardia.

No es que tenga dotes proféticas, es que sé sumar 2+2 y sé que no da "Marruecos es un socio absolutamente fiable" –Grande-Marlaska dixit–. En Algunos hombres buenos, el coronel Nathan Jessup, interpretado por Jack Nicholson, estalla ante el idealismo ingenuo del joven teniente y abogado Daniel Kaffee –Tom Cruise–.

¡No pueden soportar la verdad! Hijo, vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros tienen que ser custodiados por hombres con armas. ¿Quién va a hacerlo? ¿Usted? […] Usted no quiere la verdad porque, en el fondo, en esos lugares de los que no habla en las fiestas, me quiere en ese muro. Me necesita en ese muro. […] No tengo ni el tiempo ni la inclinación de explicarme a un hombre que se levanta y se acuesta bajo la manta de la misma libertad que yo proporciono, y luego cuestiona la manera en que la proporciono.

La manera del coronel Jessup no era la correcta, encubrir un asesinato, pero el resto de su discurso, sí. Sustituyan el muro de Guantánamo por las vallas de Ceuta y el discurso sigue siendo demoledoramente actual. Una Marcha Parda, como la denominó Federico Jiménez Losantos, de 70.000 marroquíes, argelinos y subsaharianos cruzaron en pocas horas la frontera del enclave español. La avalancha facilitada por la cómplice pasividad marroquí, la regularización descontrolada del Gobierno socialista, y una sentencia del Tribunal Supremo que había restringido las devoluciones en caliente por vía marítima, ahogaron la ciudad española. Pero no fue una sorpresa para nadie, como advertí hace dos años, especialmente para los dirigentes marroquíes que contemplan las ciudades españolas como dos presas de su nacionalismo depredador, los políticos españoles de todos los partidos que se amparan en la diplomacia que rima versallesca con canallesca para dejar que los lobos de las mafias devoren a los corderos ceutíes, y una gran parte de la población de nuestro país que se opone a defender un centímetro de tierra, nación y ciudadanía española si eso supone el uso de la fuerza, por muy legítima que sea.

Aquí aparece la hipocresía buenista en su forma más pura. Hay un sector de la sociedad –fundamentalmente élites urbanas, mediáticas y académicas que se autodenominan "progresistas", pero que no son sino los tontos útiles de Mohamed VI igual que hace años lo fueron de Lenin, Stalin y Fidel Castro– que vive bajo la manta de la seguridad, el Estado de bienestar y el orden institucional que otros mantienen a duras penas en la periferia. Ese sector se permite el lujo de moralizar sobre "acogida", "derechos humanos" y "fronteras abiertas" mientras sus hijos no compiten por plazas escolares saturadas, no esperan meses en listas de espera sanitarias y no ven cómo se erosiona la confianza social en sus barrios. Cuando la realidad invasora llega a Ceuta, Melilla o a las islas Canarias, el buenista exige más empatía, más recursos y más "soluciones humanitarias". Nunca se ofrece a vivir en primera línea o a asumir las consecuencias fiscales y culturales de su discurso.

La cuestión no es si la inmigración es buena o mala en abstracto, sino dónde trazamos la línea de defensa de nuestro ecosistema social, económico y político. Dicho ecosistema, la Nación Española y el Estado Social de Derecho, es el producto de siglos de acumulación institucional encarnado en una democracia liberal, una economía de mercado y un costosísimo sistema de redistribución, una cultura de reciprocidad fiscal y unas normas de confianza interpersonal que no se reproducen automáticamente. Todo ecosistema tiene límites de carga que se están forzando no por generosidad, sino por imprudencia suicida.

Jessup tenía razón en lo esencial. Hay muros, y alguien tiene que custodiarlos con armas para que en las playas de Cádiz y Málaga, de Valencia y Barcelona, de Guecho y de Ribadesella, de La Coruña y Sanjenjo, de Ceuta y de Melilla, los españoles puedan extender sus toallas sin miedo. Quienes no pueden soportar esa verdad prefieren vivir de la ficción de que las fronteras son un prejuicio y que la generosidad no tiene límites. Pero la realidad más pronto que tarde nos despierta como un tsunami de nuestras siestas playeras. La elección no es entre humanidad y crueldad, es entre lucidez o harakiri políticamente correcto. Necesitamos muchos Abdelah, pero que entren con pasaporte en vigor, contrato de trabajo y, claro, querencia por la integración.