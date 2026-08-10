Ceuta no provoca un tsunami en las primeras encuestas tras la invasión: el PSOE incluso sube y Vox mejora poco

Dos encuestas hacen la primera instantánea de la opinión pública después de la invasión de Ceuta del pasado 31 de julio y el resultado podría calificarse de sorprendente: el PSOE no paga, al menos por ahora, ningún precio por lo ocurrido, si bien sigue encontrándose en una situación crítica.

La primera de ellas es la de Sociométrica que publica El Español que, pese al contundente titular con el que la presenta este periódico, en realidad refleja una modesta subida de los socialistas que pasan del 25,7% al 26% de intención de voto. Por su parte, el PP también mejora, aunque ligeramente menos: dos décimas para llegar al 33,8%. Eso sí: los populares logran ganar dos diputados más con los que llegarían a 149, mientras que los socialistas se quedarían en los 103 que ya tenían.

Por su parte, en la de NC Report que publica La Razón, la cosa todavía va mejor para el PSOE –aunque siempre dentro de magnitudes pequeñas: los socialistas ganan dos décimas y llegan al 25,2%, mientras los populares pierden tres para quedarse en el 34,2%.

En escaños la subida permitiría a los de Pedro Sánchez asegurar el centenar de diputados: si en julio estaban en una horquilla de 99 o 100 ahora pasarían a una expectativa de 101 a 103. Por su parte, el PP retrocede ligeramente: si en julio estaba entre 146 y 148 ahora se queda entre 145 y 147.

En cualquier caso, en ambos casos la mayoría de la derecha sigue siendo abrumadora: está por encima de los 200 diputados: según el primer sondeo sería de 207 escaños –incluyendo a UPN– y en el segundo esa cifra es la suma de la parte baja de las horquillas, mientras que la alta se va a 211.

Vox casi no sube

Un dato relevante de las encuestas es que, pese a ser el partido que más incide en los peligros de la inmigración, Vox no parece beneficiarse mucho de lo ocurrido en Ceuta, al menos de momento, conviene puntualizar.

Así, según Sociométrica solo sube una décima quedándose en el 17%. Por su parte, NC Report calcula una subida de dos décimas y coloca a la formación de Santiago Abascal en el 18%. La previsión de escaños es de 57 y entre 61 y 63, respectivamente.

Por su parte, Sumar no se mueve en el caso del primer sondeo y estaría en el 5,9%, mientras que en el segundo cae dos décimas para quedar exactamente en el mismo porcentaje. Su grupo parlamentario quedaría reducido a la mínima expresión: 7 diputados en el primer caso y entre 8 y 10 en el segundo.

Podemos sigue una trayectoria similar, pero hundido en unas cifras lamentables: pierde una décima en ambos casos: se queda en el 2,7% según Sociométrica y en el 3,5% según NC Report. En ambos casos, el pronóstico es que obtendrían dos diputados, si bien en el segundo se contempla la posibilidad de que logren un tercero.