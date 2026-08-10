El PP no se suma al boicot de Vox y sí acudirá a la reunión con el Gobierno por el reparto de menores de Ceuta

El PP marca distancias con la estrategia de Vox de boicotear la reunión preparatoria del próximo jueves con el Gobierno de Pedro Sánchez para abordar el reparto de menores llegados a Ceuta. Lo ha anunciado el vicesecretario Elías Bendodo en rueda de prensa desde Barcelona, donde ha defendido que "siempre es bueno escuchar", aunque "no estés de acuerdo con el Gobierno".

La cita reúne al secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, con los directores generales de los Gobiernos Autonómicos para preparar un posible encuentro posterior con la ministra, Sira Rego, y los consejeros regionales. Vox anunció que Aragón, Extremadura y Castilla y León, donde asume las competencias en esta materia, no acudirían al encuentro.

El PP se desmarca de esta estrategia y, aunque ha dado plantón a la ministra en reuniones anteriores por el reparto de menores, sí acudirá en esta ocasión al encuentro previo, a la espera de que pueda producirse un posible boicot en la cita definitiva. Según ha dicho Bendodo, "iremos a la reunión a escuchar, y eso no significa que estemos de acuerdo con las políticas del Gobierno".

El vicesecretario popular ha defendido que esos menores deben ser repatriados a Marruecos para estar con sus familias. "Es donde deben estar", como han venido diciendo todos los dirigentes del partido en los últimos días, aunque todos prometen "cumplirán la ley". El PP apela al acuerdo suscrito con Rabat en ese sentido y reclama negociar con el país alauí para favorecer su regreso, antes de proceder al reparto entre administraciones autonómicas.

Vox ha asegurado que no aceptará la llegada de esos menores allí donde gobierna, mientras el PP defiende que "cumplirá la ley", aunque algunas Comunidades han anunciado recursos ante la Justicia. El PNV y Junts también se niegan a darles acogida en el País Vasco y Cataluña, y han reclamado su regreso a Marruecos.

Los de Santiago Abascal han pedido también activar la Constitución para juzgar a Pedro Sánchez por delito de alta traición, para lo que necesitarían el apoyo de la Cámara. El PP ha evitado valorar esta iniciativa asegurando que no se la han trasladado todavía y que decidirán al respecto una vez la conozcan.

El conflicto político a la vuelta del verano está servido y, además del choque entre el Gobierno central y la oposición, puede provocar fricciones a nivel interno en el PP con Juan Jesús Vivas, el presidente de Ceuta, además de con su socio de gobierno, Vox, que de momento descarta una ruptura de los Gobiernos Autonómicos, a diferencia de lo ocurrido hace dos años.