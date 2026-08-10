Las relaciones estratégicas entre España y Marruecos se ajustan con estricta precisión a la célebre fórmula de Raymond Aron: paz imposible, guerra improbable. La incompatibilidad de objetivos entre ambos Estados no es un mero desencuentro diplomático de carácter coyuntural; es una fricción de carácter estructural. Marruecos no reconoce la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, las define como territorios ocupados y ha convertido la alteración de su statu quo en una prioridad estratégica de largo plazo. España, por su parte, no puede ceder un solo centímetro de las ciudades autónomas sin comprometer de forma irreversible su propia integridad territorial.

En este marco de premisas irreconciliables, una paz genuina resulta conceptualmente imposible. Al mismo tiempo, un conflicto bélico de carácter convencional resulta improbable: la asimetría de capacidades, los prohibitivos costes económicos y diplomáticos a nivel internacional y la vinculación de ambos países con la arquitectura de seguridad occidental convierten la confrontación armada abierta en una opción estratégica inviable. El resultado inevitable no es una convivencia pacífica, sino un equilibrio profundamente inestable de coerción permanente, donde la disputa por la soberanía se ha desplazado íntegramente al terreno de la guerra híbrida y las operaciones en la zona gris.

Marruecos ha adoptado la agresión híbrida como su principal instrumento de presión asimétrica. Las irrupciones migratorias masivas, la desinformación orientada y la constante explotación de las vulnerabilidades institucionales españolas no constituyen episodios aislados ni crisis humanitarias espontáneas derivadas de factores socioeconómicos. Obedecen a una doctrina calculada de migración armada. Se trata de una estrategia deliberada de desgaste destinada a socavar la presencia española en el norte de África hasta hacerla políticamente insostenible. Episodios como las entradas masivas registradas en la frontera este verano son de imposible materialización sin la pasividad activa, la logística o la retirada deliberada de los controles por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes. El propósito final no es generar el caos humanitario por sí mismo, sino proyectar una demostración de fuerza: probar que Ceuta y Melilla son vulnerables, erosionar el control soberano de España y forzar concesiones diplomáticas continuas.

Esta estrategia revisionista aprovecha con precisión quirúrgica las asimetrías de la arquitectura de seguridad internacional. Resulta vital constatar que las ciudades autónomas carecen de un blindaje jurídico automático de carácter multilateral: Ceuta y Melilla están expresamente excluidas del paraguas del Artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, dado que el Artículo 6 de la Carta de la OTAN circunscribe la protección automática al ámbito geográfico del Atlántico Norte al norte del trópico de Cáncer. Esta vulnerabilidad jurídica y geográfica es bien conocida en Rabat. Al operar por debajo del umbral del ataque armado convencional —utilizando flujos migratorios y dinámicas de zona gris—, el régimen alauita desarma la respuesta militar tradicional de un Estado democrático, consciente de que Madrid no activará un conflicto directo ni invocará mecanismos aliados inaplicables.

Frente a esta amenaza, la política exterior basada en el apaciguamiento ha demostrado ser un catalizador del conflicto. Las concesiones unilaterales en la carpeta del Sáhara Occidental, la subordinación de la defensa fronteriza a una supuesta asociación estratégica y el rechazo sistemático a imponer costes asimétricos ante agresiones evidentes han transmitido un mensaje inequívoco a Rabat: la coerción funciona y resulta gratuita. Cuando el coste de la agresión híbrida es nulo y el beneficio potencial de erosionar la posición española es elevado, la presión asimétrica no disminuye; se intensifica. El apaciguamiento jamás ha generado estabilidad estratégica; solo produce escalada.

Una política de defensa exterior racional para España debe partir del reconocimiento implacable de esta realidad y articularse sobre cinco ejes fundamentales. Primero, es imprescindible abandonar cualquier ilusión de convergencia estratégica o vecindad fraternal. La pretensión anexionista de Marruecos es un objetivo de Estado. España debe catalogar toda maniobra orientada a desestabilizar la frontera sur como una amenaza directa a su soberanía nacional, desligándola de los gestos diplomáticos vacíos.

Segundo, puesto que la cobertura automática de la OTAN no alcanza a las ciudades autónomas, la disuasión descansa de forma exclusiva sobre la capacidad soberana de España. La frontera exterior no se defiende con comunicados de buena voluntad, sino con la presencia permanente de fuerzas de seguridad y militares, y con la disposición demostrada a imponer costes asimétricos inmediatos —de carácter económico, comercial, diplomático y de inteligencia— ante cualquier operación híbrida.

Tercero, es necesario aplicar una política de contención efectiva en el perímetro fronterizo. Es fundamental diferenciar con rigor la protección internacional otorgada por el derecho de asilo —diseñado de acuerdo con la Convención de Ginebra de 1951 exclusivamente para perseguidos políticos, étnicos o religiosos— de la migración irregular instrumentalizada con fines de presión geopolítica. Debe establecerse la devolución inmediata en frontera de las entradas orquestadas, impidiendo que el sistema de asilo sea utilizado como un coladero para validar operaciones de desestabilización.

Cuarto, la política exterior en el Magreb no puede permanecer como rehén del eje bilateral Madrid-Rabat. España debe reconstruir de manera prioritaria sus lazos estratégicos y energéticos con Argelia y Libia para reequilibrar la balanza geopolítica en el Mediterráneo Occidental, exigiendo al mismo tiempo el amparo de la Cláusula de Defensa Mutua de la Unión Europea expresada en el Artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea, que sí abarca la totalidad del territorio de los Estados miembros.

Quinto, es imprescindible abandonar la retórica de la asociación privilegiada mientras los hechos la desmientan. Toda cooperación en materias sensibles como la lucha antiterrorista, los acuerdos pesqueros o los intercambios comerciales debe quedar supeditada, de manera explícita y no negociable, al respeto incondicional de la integridad territorial española. La fórmula de Aron no es un mero ejercicio teórico; es una descripción cruda del tablero estratégico en el Estrecho de Gibraltar. La paz es imposible porque los objetivos soberanos son irreconciliables; la guerra convencional es improbable porque sus costes directos son prohibitivos. Es en el espacio intermedio —el de la coerción híbrida y la zona gris— donde se decide el futuro de Ceuta y Melilla.

España se enfrenta a una disyuntiva histórica: continuar aplicando una política de apaciguamiento que acepte el desgaste progresivo de su soberanía, o implantar una estrategia firme de contención respaldada por la imposición de costes y la fijación inamovible de líneas rojas. La primera opción conduce irremisiblemente a la pérdida gradual del territorio. La segunda es la única vía para preservar lo que es plenamente defendible.