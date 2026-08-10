Sánchez sigue de fiesta en TikTok pero las respuestas desmontan su postureo cultural: "Te recomiendo 'cómo dimitir'"

Pedro Sánchez ha vuelto a exhibir su habitual despego de la realidad recurriendo a su perfil oficial de TikTok para recomendar a sus seguidores tres lecturas estivales. En un ejercicio de autopromoción desenfadada en plena canícula, el jefe del Ejecutivo intenta conectar con el público joven paseando por la narrativa contemporánea, la novela gráfica y el ensayo geopolítico.

En el apartado narrativo, Sánchez propone la novela Comerás flores, escrita por la autora gallega Lucía Solla. Esta obra explora la gestión del duelo, la identidad personal y las dinámicas afectivas a través de una cuidada sensibilidad literaria.

Por otra parte, para los amantes del noveno arte, el presidente selecciona Nocturnos, de la ilustradora Laura Pérez, una propuesta visualmente sugerente que indaga en la nocturnidad, el misterio y los estados emocionales mediante la potencia expresiva del dibujo.

Finalmente, la recomendación en el ámbito del ensayo recae sobre The Age of Unpeace (La era de la no paz), obra del politólogo británico Mark Leonard. Este volumen examina cómo la hiperconectividad global, lejos de promover la concordia, ha generado nuevas formas de conflicto y dependencia estratégica entre las potencias internacionales.

Sin embargo, esta aparente calma y sofisticación cultural del presidente choca frontalmente con la convulsa situación del país. La reacción en redes no se ha hecho esperar y la publicación en TikTok se ha convertido en una caldera de indignación. Centenares de usuarios le reprochan la frivolidad de grabar estos vídeos relajados en mitad de una grave crisis territorial e incendios descontrolados por toda la geografía nacional.

Con este tipo de contenidos, el presidente mantiene su estrategia de comunicación directa en plataformas digitales para conectar con audiencias jóvenes a través del ámbito cultural fomentando la cultura. Sin embargo, la publicación ha desencadenado una fuerte controversia en redes sociales.

Muchos comentarios ironizan: "Gracias por las recomendaciones, le deseo que descanse" o le sugieren títulos alternativos centrados en la dimisión: "Yo te recomiendo esta: 'cómo dimitir'", o en lecturas alternativas enfocadas en la política o la justicia: "Yo te recomiendo 'El código penal'" o "Te recomiendo 'la constitución'".

Varios comentarios recriminan al presidente la realización de este tipo de vídeos relajados en pleno verano, justo cuando han surgido diversas inestabilidades en España, exigiendo mayor atención a la coyuntura económica y territorial con preguntas y recriminaciones directas: "¿Podrías hacer un vídeo respondiendo sobre la situación real de Ceuta?", "Con la que tenemos encima y seguimos de recomendaciones?", "Se está quemando España".

El presidente siempre tiene el fiel respaldo de sus simpatizantes, que le siguen como grandes forofos: "Eres el mejor presidente que ha tenido España nunca jamás", "Qué buen ejemplo para todos en esta época".