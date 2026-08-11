Igualdad denuncia a Figaredo por usar la expresión "cazar" inmigrantes al pedir que la policía los devuelva a Marruecos

El Ministerio de Igualdad ha solicitado a la Fiscalía y a la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y No Discriminación que investiguen si las declaraciones del diputado de Vox, José María Figaredo, en las que pedía que se devolvieran los inmigrantes a Ceuta, constituyen un delito de odio.

José María Figaredo, secretario general de Vox en el Congreso de los Diputados, dijo en el programa En boca de todos, de Cuatro, que "había que cazar" a los inmigrantes que han invadido Ceuta. Figaredo explicaba que "todos los inmigrantes deben volver a Marruecos porque han entrado desde Marruecos". Más tarde, el presentador le preguntaba por unas declaraciones previas en las que había dicho que "había que cazar" a los inmigrantes. En ese momento, Figaredo dice: "Es evidente, hay que ir cazándolos uno a uno, y hemos visto que en estos días se ha hecho, hay que ir pescando y llevarlos de vuelta por donde han venido; hay que cazarlos, pescarlos, póngale el nombre que usted quiera".

En el documento que ha remitido el Ministerio que encabeza Ana Redondo a la Fiscalía, se solicita que se estudie si estas declaraciones podrían constituir un delito de odio, previsto en el artículo 510 del Código Penal. También ha trasladado a la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y No Discriminación la información relativa a estas declaraciones para que tomen medidas en el ámbito de sus competencias.

Desde Igualdad han apuntado que los comentarios de Figaredo "en la medida en que no se limitan a manifestar una posición crítica respecto de la inmigración o a cuestionar, en su caso, las políticas migratorias o la actuación concreta del Gobierno ante lo acontecido en Ceuta, sino que el recurso constante a términos como 'invasión', 'caza' o 'pesca' tienen el objetivo claro y directo de deshumanizar a las personas migrantes, equiparando a seres humanos con presas susceptibles de ser perseguidas y capturadas". También han subrayado que la expresión de "cazándolos uno a uno" supone un llamamiento a la acción.

Por su parte, la directora para la Igualdad de Trato y No Discriminación, Beatriz Carrillo, ha arremetido contra la libertad de expresión y ha señalado que esta "no puede convertirse en una coartada para normalizar el racismo". Esta denuncia se suma a la que ha presentado el Foro de Abogacía y Democracia - Red de Abogacía Demócrata Europea, por un presunto delito de odio y contra la dignidad de colectivos vulnerables.