La SEPI de Montero se negó a actuar en Plus Ultra pese a aparecer denuncias por irregularidades de los venezolanos

La SEPI de María Jesús Montero debió vigilar lo que pasaba en Plus Ultra: le concedió un rescate de 53 millones y, por lo tanto, debía comprobar el comportamiento de la empresa. Pues bien, pese a esa exigencia, lo cierto es que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales permaneció impasible mientras se entablaba toda una batalla accionarial y judicial entre los socios venezolanos y los españoles, que no dudan en calificar de irregularidades los actos de Rodolfo Reyes y Camilo Ibrahim, ambos empresarios de referencia de Nicolás Maduro.

Julio Martínez Sola, que llegó a ser uno de los máximos responsables de Plus Ultra, ha decidido empezar a hablar. Su equipo jurídico lo define como un "empresario español vinculado desde hace décadas al sector de la aviación comercial" y que "en el año 2011, junto con Fernando González Enfedaque, fundó la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas, S.A., ocupando el puesto de vicepresidente ejecutivo". Más tarde llegaría a presidente de la compañía, de donde acaba de dimitir ya estando imputado por el caso Zapatero-Plus Ultra.

Pero las primeras aportaciones de Martínez Sola han permitido detectar un comportamiento aún más cuestionable y difícilmente explicable de la SEPI que comandaba en último término y como ministra de Hacienda por aquellas fechas, María Jesús Montero. Y es que, si la concesión del rescate de 53 millones a una firma calificada como compañía española estratégica —su accionista mayoritario era venezolano y representaba el 0,03% de los vuelos españoles— fue ya sospechosa, no lo es menos la falta de vigilancia posterior.

Martínez Sola sostiene que "a finales del año 2016 la compañía buscaba nuevos inversores con los que poder llevar a cabo un plan de crecimiento que le permitiera abrir más rutas comerciales y ganar cuota de mercado, produciéndose entonces la entrada en el accionariado de un grupo de empresarios venezolanos, liderado por Camilo Ibrahim". Ibrahim era uno de los contactos clásicos de José Luis Rodríguez Zapatero en la Venezuela de Nicolás Maduro.

"Para ello se llevaron a cabo dos operaciones de aumento de capital en enero y septiembre de 2017 que supusieron que el Sr. González Enfedaque perdiese el control de la sociedad, pasando a ser el accionista mayoritario Rodolfo José Reyes Rojas, con un 45,3%, a través de su sociedad Snip Aviation, S.L.". Para colmo, en el año 2019, Camilo Ibrahim llegó a un acuerdo con Rodolfo Reyes y su esposa Aurora López y transmitió a su vez su participación en Snip Aviation, S.L., desvinculándose de la compañía. "Esta parte desconoce los términos de dicho acuerdo", señalan los abogados de Sola. Sea como sea, en el momento en el que la SEPI concede el rescate es obvio que la empresa ya está determinada y controlada por uno de los empresarios cercanos a Maduro.

La salida de Reyes y las irregularidades que la SEPI ignoró

Por último, posteriormente Snip Aviation, S.L. adquirió las acciones del antiguo presidente de la compañía, Sr. González Enfedaque. Igualmente, "esta parte desconoce los términos de esta operación. Por lo tanto, Rodolfo Reyes como representante del máximo accionista (64%), con control en el Consejo y director general (2017-2021), ejercía el poder en la compañía", confirma Sola.

Pero los años posteriores no fueron pacíficos para nadie en la empresa, salvo para quien más preocupada debía estar: la SEPI, que, por lo visto, decidió no hacer nada. "En cuanto a la salida de Rodolfo Reyes y su esposa de la compañía, en noviembre de 2024 se iniciaron las conversaciones para que Snip Aviation, S.L. (Rodolfo Reyes y Aurora López) transmitieran sus acciones. La razón de dicha salida radicó en que resultaba imprescindible para facilitar la entrada de nuevos inversores en la compañía, dado que estos se mostraban reacios a participar mientras el Sr. Reyes y su esposa permanecieran en el capital social". Todo el mundo sabía que había irregularidades, salvo la SEPI: "Las informaciones publicadas en el pasado en torno al Sr. Reyes estaban dificultando, o incluso impidiendo, la incorporación de nuevos inversores. En mayo de 2025 se llegó a un acuerdo que se ejecutó y consumó en octubre de 2025 en virtud del cual Sky Solutions adquirió las acciones que poseían Snip Aviation, S. L. y la sociedad Fly Spain".

Pero se hizo mientras los propios Sola y Roselli Miele afirman ahora que detectaban "graves irregularidades acontecidas en Venezuela por parte de Rodolfo Reyes y Raif El Arigie", tras su salida de la aerolínea. "A consecuencia de lo anterior Plus Ultra emprendió acciones penales contra los Sres. Reyes y El Arigie en la jurisdicción de Venezuela, en este momento en tramitación". Y "ello ha dado lugar, lógicamente, a que se hayan aplicado las cláusulas de retención de precio suscritas en el contrato de compraventa, sin que se haya pagado cantidad alguna, por lo tanto, del contrato de compraventa". Todo ello ocurría, al menos, desde 2004, y la SEPI no movió un dedo.