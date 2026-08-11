Moncloa deja en el aire la comparecencia que Margarita Robles acordó con el PP en el Senado

La ministra de Defensa, Margarita Robles, informó este lunes al Senado de que estaba dispuesta a comparecer y dar explicaciones por la crisis de Ceuta, después de que el presidente de la Cámara, Pedro Rollán, remitiera una carta al Gobierno advirtiéndole de posibles consecuencias legales. El partido de Alberto Núñez Feijóo estudiaba, incluso, llevar a los ministros citados al Tribunal Constitucional, tal y como informó Libertad Digital.

Fuentes parlamentarias trasladan a este periódico que en las últimas horas se han producido conversaciones entre el Ministerio de Defensa y la Cámara Alta, después de que Robles mostrara su predisposición a comparecer, y ambas partes fijaron como fecha el próximo martes, 18 de agosto, para que acudiera a la Comisión de Defensa, aunque el PP la citó inicialmente el jueves 13. Sin embargo, fuentes de Moncloa aseguran a Europa Press que "no es seguro que acuda" y que "informarán al respecto el miércoles".

El grupo de Alicia García había reiterado su exigencia de convocar a los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de Defensa, Margarita Robles, y de Exteriores, José Manuel Albares, a partir de este miércoles, 12 de agosto. De lo contrario, estudiarían diferentes vías legales para forzar su asistencia, en base a lo que recoge la Constitución y el Reglamento de la Cámara. La Comisión de Interior mantiene su convocatoria para este miércoles, y en ella intervendrán los diferentes grupos a pesar de la ausencia de Marlaska.

Robles se desmarcaba, así, de sus compañeros de filas, que mantienen su negativa de acudir al Senado a dar explicaciones. La titular de Defensa ya protagonizó un enfrentamiento público con Marlaska cuando salió en defensa del CNI, después de que el ministro del Interior señalara a los servicios secretos por, supuestamente, no haber advertido de la invasión. La ministra fue la única, además, que hizo hincapié en el papel de Marruecos por lo ocurrido.

El Gobierno tiene intenciones de no acudir a sede parlamentaria hasta la última semana de agosto, cuando han pedido comparecer los tres titulares competentes en la crisis, y hacerlo sólo en el Congreso. Mientras, Pedro Sánchez sigue sin informar de que vaya a dar explicaciones por lo ocurrido. El presidente permanece de vacaciones en La Mareta, en mitad del caos que todavía sufre la ciudad de Ceuta.