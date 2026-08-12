Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad del PP, nos atiende desde Ceuta, donde ha podido conocer de primera mano cuál es la situación de la ciudad doce días después de la invasión y, en especial, las condiciones sanitarias en las que se encuentran los más de 12.000 inmigrantes que permanecen en la ciudad.

¿Cuál es la situación de Ceuta?

La situación es dramática, hay miles de personas tiradas por las calles, deambulando por el monte… es desolador. Miles de subsaharianos ocupan la playa del Trampolín. La normalidad que vende el Gobierno no existe.

¿Y las condiciones sanitarias?

La ciudad está colapsada, sólo la noche del 30 al 31 de julio atendieron a más de 1.500 personas con síntomas de ahogamiento, hipotermia, fracturas… Once días después, el Ministerio de Sanidad ni siquiera ha reforzado la plantilla de sanitarios. El Gobierno ha olvidado a Ceuta, cuando es responsable de la gestión sanitaria. En urgencias han pasado de atender 100 personas diarias a más de 500, con el mismo número de enfermeros y médicos que antes de la crisis.

La ministra, Mónica García, no ha visitado aún la ciudad…

La ministra ni siquiera ha llamado por teléfono a la consejera de Sanidad para interesarse. La ministra no sólo no ha visitado la ciudad en tres años, es que ahora no está dando la cara por los ceutíes en una situación tan grave. Ni está ni se la espera.

Es injusto que los sanitarios doblen turnos mientras Sánchez disfruta de sus vacaciones

¿Cuál es la situación de los sanitarios después de tantos días?

Están duplicando turnos, exhaustos. Es tremendamente injusto el nivel de esfuerzo y compromiso que están asumiendo mientras el presidente del Gobierno disfruta de sus vacaciones.

¿Puede Ceuta vivir una emergencia sanitaria tras la crisis de inseguridad?

Sí, hay miles de personas deambulando por la calle, hacinados… el Gobierno de la ciudad está controlando la calidad del agua y limpiando, pero se necesitan médicos para diagnosticar posibles enfermedades, algunas contagiosas. Sanidad debe poner en marcha el Plan Estratégico de Catástrofes para abordar la situación.

El Ministerio ni siquiera ha enviado un protocolo de actuación

¿Qué implicaciones tendría ese Plan?

Para empezar, habría más médicos, en una ciudad que ya sufría déficit de sanitarios antes de la crisis. No tienen ni siquiera un protocolo de actuación, no han recibido una sola orden para coordinarse o ver qué material deben utilizar y cómo tratarles. También debemos proteger a nuestros sanitarios. Algunos tienen miedo, acuden a las visitas domiciliarias acompañados por temor a agresiones. Necesitan más protección.

¿Qué te han trasladado los ceutíes que deben acudir al médico?, porque la atención a los inmigrantes acapara la mayor parte de sus esfuerzos…

Hay muchas personas con enfermedades crónicas, que tenían programadas consultas o intervenciones quirúrgicas, y que se están viendo afectadas porque han sido aplazadas. Muchos ceutíes están dejando de ir al centro de salud o el hospital por miedo y por el colapso.

En 2023, Ceuta y Melilla fueron declaradas zonas de "especial cobertura", ¿ha supuesto alguna mejora?

Es una forma de hacer más atractivos ambos destinos para los profesionales sanitarios, mejorando sus condiciones, dada la situación geográfica de ambas ciudades, que hacen frontera con Marruecos. El Ministerio les ha negado siempre ese reconocimiento. Si antes había déficit de médicos, la situación se ha agravado, hay zonas de los hospitales cerradas porque no hay suficientes sanitarios.

Los menores deben estar con sus familias en Marruecos

El Gobierno centra sus esfuerzos en el reparto de menores ¿Qué harán las CCAA del PP?

Lo primero es la protección del menor y se garantiza si regresan con sus familias, deben volver con sus familias, como ha pedido también el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

El PP sí irá a la reunión del jueves con el Gobierno para abordar este asunto…

Es una reunión preparatoria de la Conferencia Sectorial, para la que todavía no hay fecha, donde sólo se va a acordar añadir al orden del día el reparto de 25 millones de euros que, después de lo que he visto, es más que insuficiente. Asisten directores generales y el secretario de Estado para incluir esa modificación presupuestaria.