Sánchez ya ni intenta parecer preocupado

Una de las cosas que la izquierda suele hacer mejor es aparentar que le preocupan muchísimo los demás. Eso no significa que realmente lo estén, claro, pero lo disimulan con mucho énfasis y muchas palabras rimbombantes que no comprometen a nada pero que suenan como deben sonar. Pedro Sánchez, auténtico experto en la materia, lo hizo en su breve visita a la ciudad de Ceuta, pero su inmediata huida a Lanzarote dejó claro lo bajo que están los ceutíes en su lista de prioridades.

Sus terminales mediáticas, que en algunos casos también saltan del banquillo de los suplentes porque estamos en verano, han procurado mostrar su esforzada empatía con el argumento de que a ellos sí les preocupan las decenas de muertos marroquíes ahogados durante la invasión, no como a la malvada extrema derecha. Generalmente, levantar la voz y hacer comparaciones suelen ser signos inequívocos de fingimiento. A quien se preocupa de verdad rara vez le veremos hacer aspavientos, romperse la camisa en señal del sufrimiento extremo por el que está pasando ni presumir de lo muy por encima que están de los demás.

Es normal que a la mayoría de los españoles, que no se sienten especialmente cercanos a los marroquíes, la muerte de éstos no ocupe el centro de atención, como es normal que a una madre le importe más la salud de su hijo que la del niño de la vecina. Pero es precisamente eso lo que se busca, diferenciarse del español medio a quien la situación de sus compatriotas ceutíes le interesa infinitamente más que la de aquellos que, por propia voluntad, decidieron acudir en masa a invadir la ciudad.

El Gobierno y sus esbirros intentan defenderse de su inacción bajo el argumento de que la mayoría de las decenas de miles de marroquíes que entraron en una ciudad de 85.000 habitantes en un solo día se han ido ya. Pero siguen quedando miles deambulando por la ciudad a todas horas, ocupando las playas, haciendo sus necesidades en público, provocando altercados y, en general, haciéndoles la vida imposible a los españoles que viven en Ceuta. Y no sólo se lo permiten, sino que lo hacen mientras Sánchez descansa confortablemente en Lanzarote.

Desde el punto de vista humano es comprensible que Pedro Sánchez quiera disfrutar a tope de las que seguramente sean sus últimas vacaciones de lujo pagadas por pringaos como usted y como yo. Incluso puede que tema que sean las últimas que pueda disfrutar con su Begoña en un tiempo. Pero al político con instinto y afán de poder que es el presidente nunca se le escaparían las consecuencias de la imagen que está dando. Quizá confía en que la mayoría esté demasiado ocupada con sus propias vacaciones para preocuparse. Pero parece más probable que sepa que ya da igual, que ya está todo perdido y que para qué va a sacrificar un segundo de su tiempo en fingir otra cosa.