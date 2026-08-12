Grande-Marlaska, la medida del deterioro en Ceuta

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dado plantón al Senado, que había reclamado su presencia para dar explicaciones sobre la alarmante situación en Ceuta. Ha preferido dar explicaciones a los periodistas sobre el eclipse en la sede de Protección Civil y Emergencias de Madrid. "Las circunstancias de la ausencia son obvias", se ha limitado a manifestar sobre su incomparecencia en la Cámara Alta. Tal vez crea que es imprescindible su presencia en la sede de Protección Civil para que el eclipse sea un éxito.

Grande-Marlaska ni siquiera ha considerado necesario justificar su ausencia por escrito, lo que demuestra lo poco que le importan los más elementales protocolos de la democracia. A contrapié de su condición previa de magistrado, nuestro ministro del Interior está alcanzando las más altas cotas de degradación e indignidad.

Podría entenderse que Grande-Marlaska se negara a comparecer en el Senado si se encontrara en Ceuta, en primera línea de contención de la avalancha invasora. De hecho, es donde debería estar para compartir las penalidades de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, cuyas impresiones sobre el terreno ponen los pelos de punta.

La situación en Ceuta dista mucho de estar normalizada, como pretende el Gobierno. Al contrario, cada día que pasa se torna más y más peligrosa y explosiva, con miles de inmigrantes al acecho de un plato de comida, de una vivienda que asaltar, de lo que se pueda robar. Se suceden las reyertas, las amenazas y los abusos. La situación sanitaria es desesperada, reina el caos, el Ejército tiene que proteger los supermercados, faltan manos y medios y uno de los principales responsables y culpables de ese estado se reúne en Madrid con periodistas para hablar de los pormenores del despliegue propagandístico del Gobierno en torno al eclipse.

Cada gesto de los ministros de Pedro Sánchez es una incitación para que Marruecos pase a mayores. El abandono y la desidia del ministro del Interior parece sugerir que Ceuta sea una causa perdida, que el deterioro es tan profundo que más vale abandonar la ciudad a su suerte y a Rabat. El patetismo de Grande-Marlaska es una de las estampas de este trágico cuadro histórico. No la única, pero sí una de las más lamentables y expresivas. Mientras, el régimen marroquí acusa a España de racismo y de maltratar a los inmigrantes cuando se apagan los focos de las cámaras. Nadie responde, salvo que se considere que lamer las botas del vecino como hace el titular de Exteriores, José Manuel Albares, sea una forma de diplomacia y de defender los intereses de Ceuta.

Se cumplen dos semanas de la invasión y la situación va peor, como denuncia el presidente ceutí, Juan José Vivas. Gran parte de Ceuta es ya un gran asentamiento de inmigrantes que no parecen dispuestos a retroceder y regresar a Marruecos por mucho que el Ejecutivo marroquí aparente exigir su devolución en otro alarde de oportunismo y engaño sin respuesta por parte del Gobierno de Sánchez. Al ministro del Interior nada de eso le incumbe, concernido como cree estar en 'dirigir' un eclipse.