El PP anuncia medidas legales contra Marlaska por dar plantón al Senado

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha ausentado de la Comisión de Interior del Senado para explicar lo ocurrido en Ceuta y, en su lugar, ha convocado a los medios en la sede de Protección Civil y Emergencias en Madrid, a la que acude para estar al tanto del dispositivo por el eclipse, ante los que ha dicho que "las circunstancias de la ausencia son obvias".

"No hay voluntad de incumplimiento, sino de seguir cumplimiento nuestras responsabilidades como Ejecutivo y hacia el Parlamento", ha añadido. El Partido Popular ha decidido mantener la sesión, con la intervención de los distintos grupos, pese a la negativa de Marlaska de acudir a la Cámara Alta, para dejar así más patente su huida.

El presidente de la Comisión, Fernando Martínez-Maíllo, recordaba que "el ministro no puede dar explicaciones a la carta" y debe justificar su ausencia. "El ministro ni siquiera contestó a la citación y sigue sin hacerlo", ha informado. "Es un acto de desobediencia al Senado", remataba, anunciado "acciones legales" contra el ministro, sin concretar cuáles. Libertad Digital informó de que podrían acudir al TC.

La Comisión de Interior arrancaba a las 11:00 de la mañana, poco antes de las declaraciones a los medios del titular de Interior, convocadas a las 11:45 en la sede de Protección Civil de Madrid. A las 12:00, cuando debía estar dando explicaciones por lo ocurrido en Ceuta, Marlaska se ha reunido, por vía telemática, con los responsables autonómicos de Protección Civil y la Aemet para abordar el eclipse solar.

En caso de no haber podido asistir por problemas de agenda, podría haber facilitado otra fecha, como ha ocurrido en el caso de su compañera, Margarita Robles, que expresó su plena "predisposición" a ir al Senado otro día distinto al que inicialmente había fijado el PP, que era este jueves, 13 de agosto.

Ambas partes acordaron que la ministra de Defensa asistiría finalmente el 18 de agosto, pero Moncloa se apresuró a asegurar que no era seguro que asistiera al Senado, dejando claro el malestar existente en el Gobierno a cuenta de este asunto, ya que Robles ha dejado en evidencia a Marlaska y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que se niega a comparecer hasta la última semana de agosto, y sólo lo harán en el Congreso.

Una hora después de la Comisión de Interior, a las 13:00, Marlaska ha citado a los responsables de la Unidad de Valoración del Riesgo (UVR) del dispositivo del eclipse solar y a los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas, en la sede de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias de Madrid.