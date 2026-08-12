Marruecos dice que es imposible frenar la inmigración ilegal si el Gobierno regulariza a los que entran

El ministro de Justicia marroquí, Abdelatif Ouahbi, tiene una versión muy distinta de la crisis migratoria que atraviesa España con motivo del asalto masivo de inmigrantes a Ceuta perpetrado a través de su frontera el pasado 30 de julio. Según ha señalado durante una entrevista al canal árabe Asharq News, hace más de un año que el reino alauí advirtió al Gobierno de Pedro Sánchez de las consecuencias de sus políticas migratorias contradictorias. Por un lado, pedir al país vecino que contenga la inmigración ilegal. Y, por otro, legalizar a los irregulares cuando llegan a nuestro territorio.

"Anticipamos este problema porque España ofreció indulgencia legal e institucional a los inmigrantes indocumentados", ha explicado. "Sin coordinación entre nosotros no vamos a impedirla, y ustedes están otorgando residencia. Esto es sumamente contradictorio", habría trasladado al Ejecutivo de Sánchez. "La reciente sentencia del Tribunal Supremo fue la gota que colmó el vaso y condujo a la situación actual", ha aseverado en referencia al fallo del 8 de julio por el que el alto tribunal impide las devoluciones en caliente de los inmigrantes que entren a nado tras encontrar una laguna legal al respecto en la Ley de Extranjería.

"Lo mismo se aplica a la Unión Europea", ha afirmado. "Los europeos no saben lo que quieren, y España tampoco. ¿Quiere combatir la inmigración ilegal? ¿O solo quiere lanzar eslóganes que contradicen la realidad?", se ha preguntado. "No me pueden pedir que impida la inmigración ilegal si pretenden regularizar el estatus de todos los que van, o si ofrecen asilo. Entonces es mejor que en Marruecos no impidamos la entrada a nadie", ha aseverado. "Necesitamos entender qué es lo que quieren. Si hay un deseo de llegar a un acuerdo para poner fin a estas cosas, requiere consenso".

La repatriación de los menores

"Especialmente porque el problema afecta a víctimas menores de edad", ha dicho, "que fueron engañadas o mal informadas". Al respecto de los niños y adolescentes que entraron en territorio español el día del asalto y esperan a resolver su situación legal, Ouahbi ha insistido en su repatriación inmediata. "No renunciaremos a nuestros hijos. Queremos y exigimos su regreso a Marruecos (...) Un niño no puede ser separado de su familia para ser criado según valores y principios morales basados en un sistema de creencias distinto al marroquí. Esto es absolutamente imposible".

"Nuestro concepto de familia tiene un significado específico según nuestras enseñanzas islámicas y nuestra cultura árabe", ha explicado. "Esta cultura nos obliga a proteger a nuestros hijos, a defenderlos, a abrir el diálogo, a debatir y a desarrollar una política conjunta coordinada entre nosotros y los países europeos, especialmente España. Esta política debe definir procedimientos, establecer objetivos y detallar todas las acciones que emprendan hacia nosotros", ha añadido. "Junto con todos los países afectados, incluidos los de la Unión Europea, debemos compartir los costos humanos, económicos y sociales de este problema".

Europa y su "inmigración selectiva"

"Los europeos son selectivos en su enfoque de la inmigración", asegura Ouahbi. "Aceptan a nuestros médicos, a nuestros jóvenes ingenieros y a algunos profesionales con alta demanda, mientras que rechazan a otros", argumenta. "Educamos a nuestros hijos —les enseñamos medicina, ingeniería, tecnología digital y otras ciencias— y luego emigran a Europa. Pero no podemos impedirlo ni obstaculizarlo. Es un derecho constitucional, civil y humano".

"Ni nosotros ni Europa estamos en contra de la inmigración; simplemente es necesario regularla y establecer canales controlados", ha reconocido durante la entrevista. "En cuanto al resto, estamos cooperando", ha asegurado. "Como ministro, estoy trabajando para renovar acuerdos con muchos países europeos para cooperar en la lucha contra la trata de personas", ha dicho, "aunque este no es un problema exclusivo del Mediterráneo".

Ceuta y Melilla

El ministro asegura que Marruecos no chantajea a España con Ceuta y Melilla. "Nunca hemos usado esa carta, ni estamos dispuestos a usarla", ha llegado a decir. "Cuando negociamos con España o la Unión Europea, negociamos de acuerdo con nuestras capacidades y en defensa de nuestra soberanía, de acuerdo con nuestra política exterior", ha añadido.

Eso sí, el tema está encima de la mesa "desde el principio" o no van a renunciar a él. "Planteamos el problema, pero como nuestra política al tratar este asunto es de paciencia", ha señalado. "Dentro de Ceuta hay marroquíes, hay españoles y todavía conservamos nuestra tierra. Esto requiere paciencia, y queremos resolver el problema a través del diálogo".