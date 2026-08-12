Sánchez supera los 210.000 millones en subidas fiscales mientras faltan medios para incendios e invasiones de Ceuta

El conjunto de los españoles pagó en 2018 un total de 82.859 millones de euros en concepto de todo el IRPF de todo el año. Desde que llegó Pedro Sánchez al Gobierno, la recaudación fiscal a esos mismos contribuyentes en concepto de impuestos y cotizaciones sociales se ha disparado en más de 210.000 millones de euros. Y eso significa que el saqueo fiscal a los españoles ha crecido en un importe equivalente a dos IRPF y medio anuales enteros de todos los contribuyentes. Una auténtica barbaridad que a Sánchez le sigue pareciendo poco.

Por cierto, todo ello ocurre mientras la población observa cómo esa cantidad ingente de recursos no se usa para incrementar la dotación de Policía, Guardia Civil o Ejército en Ceuta, no se emplea en mejorar la protección de las fronteras, no sirve para acelerar las ayudas por las inundaciones o volcanes, no sirve para reforzar los medios sanitarios o educativos de las Comunidades Autónomas ante la regularización del PSOE. Y, por supuesto, se recauda esa locura mientras la tónica general es la pérdida de poder adquisitivo de los españoles.

14.000 millones más solo en seis meses

El Gobierno de Pedro Sánchez ha recaudado, en comparación con el año 2018 y hasta junio de 2026, más de 210.000 millones más en impuestos y cotizaciones. El Gobierno, además, ha subido más de cien veces los impuestos. Y sólo en los seis primeros meses del año 2026 –datos oficiales de la Agencia Tributaria (AEAT)–, en comparación con el mismo periodo del año 2025, ha recaudado, sólo con impuestos –sin contar la subida de cotizaciones–, más de 14.000 millones adicionales, que sumados a los incrementos previos marcan una escalada en el atraco fiscal que supera los 200.000 millones de euros entre tributos y cotizaciones sociales.

La recaudación por impuestos en los seis primeros meses de 2006 ha sido de 148.944 millones. Y en el mismo periodo de 2025 fue de 134.855. Es decir, que en sólo seis meses los impuestos se han disparado en más de 14.000 millones, un 10,44%. Todo ello en plena pérdida de poder adquisitivo.

Para colmo, los dos impuestos que más suben son los que afectan a las rentas de las personas físicas –IRPF: +11,1%– y de las jurídicas –Impuesto de Sociedades: +17,3%–. Es decir, que los impuestos que más suben son los que más daño hacen al empleo y la captación de empresas. Solamente el IRPF y en los seis primeros meses del año ha subido en más de 6.000 millones de saqueo fiscal extra. Y sólo el IS lo ha hecho en más de 4.500 millones de euros.

En resumen, hasta junio, Sánchez suma 14.000 millones a su oleada de atracos fiscales. Una cifra que hay que unir a la recaudación por impuestos a cierre de 2025: 325.356 millones, que ha subido en 131.405 millones desde el cierre de 2017, último ejercicio previo a la llegada de Sánchez al poder. Y a la de las cotizaciones sociales, de 176.918 millones de euros, que han subido en 67.881 desde ese mismo cierre de 2017.

En resumen, desde la llegada de Sánchez al poder, los impuestos más cotizaciones sociales han experimentado una escalada en pleno atraco fiscal de nada menos que 213.286 millones de euros.