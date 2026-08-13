El PP culpa a Illa y Puente del caos catalán: "Todo lo que toca acaba peor"

El Partido Popular ha cargado con dureza contra el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a quienes responsabiliza directamente de los problemas de movilidad registrados este miércoles tanto en el servicio de trenes como en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

En una rueda de prensa celebrada este jueves en la capital catalana, el secretario general del PP de Cataluña, Juan Fernández, acompañado por el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, afirmó que las incidencias en el transporte "no son ninguna sorpresa, sino el día a día de los catalanes".

Críticas a la gestión socialista

Fernández denunció que "Rodalies no funciona porque el Gobierno socialista en España y en Cataluña no está a la altura" y calificó la gestión de "incompetente", asegurando que la región se encuentra en peor situación que hace dos años.

En sus declaraciones, el dirigente popular llegó a calificar a Salvador Illa como el "rey Midas del desastre", argumentando que "todo lo que toca acaba peor de como estaba". Para ilustrar su afirmación, hizo referencia al incremento en las listas de espera sanitarias, el dato del IPC en Cataluña —que alcanzó el 3,5% en julio— y el hecho de que la comunidad concentre el 40% de las ocupaciones ilegales del Estado. "Mientras Illa habla de prosperidad compartida, hoy Cataluña está peor que hace dos años. Utiliza a Cataluña como moneda de cambio para que Sánchez siga en la Moncloa", aseveró Fernández.

'Colapso' en El Prat y exigencia de comparecencia

Por su parte, Jaime de los Santos relató que él mismo y Fernández se contaron entre los miles de afectados por el "colapso" vivido este miércoles en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, originado por un fallo en la alimentación eléctrica de la torre de control que provocó importantes demoras y desvíos de vuelos.

De los Santos criticó que una infraestructura crítica que debería contar con sistemas de respaldo equivalentes a los de un hospital sufriera un fallo de este tipo. Asimismo, afeó la falta de explicaciones públicas por parte del ministro Óscar Puente y exigió al Govern que pida responsabilidades de inmediato al Ministerio de Transportes.

Petición ante el Parlament por el informe PISA

A la par de las críticas en materia de infraestructuras, el PP catalán ha registrado una petición para que Salvador Illa comparezca en el Parlament el próximo mes de septiembre. La formación exige que el presidente de la Generalitat dé explicaciones sobre su "negligente gestión" en relación con los resultados de las pruebas PISA y detalle las prioridades de su acción de gobierno.