El PP endurece el tono con Marruecos en plena rendición del Gobierno

La vicesecretaria del PP Alma Ezcurra ha elevado de forma considerable el tono contra Marruecos, señalando al país como "responsable de lo que ha sucedido y está sucediendo en Ceuta". Hasta ahora, el partido de Alberto Núñez Feijóo había centrado sus críticas en el Gobierno de Pedro Sánchez, eludiendo valorar el papel de Rabat. El salto cualitativo se produce en medio de los elogios que el Ejecutivo sigue profiriendo hacia Marruecos, con la única excepción de la ministra Robles.

"Cuando 70.000 personas entran en una frontera de manera ilegal y violenta a toque de silbato, y al día siguiente regresan 50.000 por donde han venido a toque de silbato, hay alguien que está tocando el silbato", decía Ezcurra en referencia a Rabat, sentenciando "se ha dado cuenta todo el mundo" de lo ocurrido. "Igual es un error no forzado", añadía.

La también eurodiputada recordaba, además, que el ministro de Justicia marroquí reiteró este martes las aspiraciones marroquíes sobre la soberanía de Ceuta y preguntaba al Gobierno de Sánchez si "esta es la colaboración leal" a la que se refieren. "¿Vamos a abrir un conflicto diplomático también con Marruecos, vamos a llamarles a consultas?", ironizaba, en referencia al choque protagonizado con la Italia de Georgia Meloni por la crisis.

"España no le puede entregar a Rabat la llave de su frontera, esto se tiene que terminar", añadía Ezcurra, en unas declaraciones muy distintas a las realizadas hasta ahora por los dirigentes del PP, que optaban por la cautela y centraban su discurso en criticar el papel del Gobierno asegurando que "carecían de información suficiente", dada la nula interlocución que existe entre el Ejecutivo y la oposición.

Los elogios a Marruecos, con Robles como verso suelto

Las críticas a Marruecos tenían lugar mientras el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, eludía valorar la reivindicación hecha por el ministro marroquí de Justicia, pese a ser preguntado por ello, y volvía a elogiar la "colaboración" del país alauí en la crisis. "Lo único que tengo claro (…) es el trabajo, la lealtad tan importante que estamos haciendo con Marruecos para hacer frente a la inmigración ilegal".

Marlaska calificaba al país vecino como "socio absolutamente fiable en la lucha contra la inmigración irregular, criminalidad organizada, terrorismo…". "La cooperación con nuestros vecinos es absolutamente extraordinaria y positiva", añadía. Los elogios del titular de Interior se suman a los que también le dedicaba un día antes el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, al igual que el resto de miembros del Ejecutivo.

La única que volvía a salirse del guion era la titular de Defensa, Margarita Robles, que, sin nombrar expresamente a Marruecos, defendía que "Ceuta y Melilla son españolísimas, y no se las toca". "Esto no se puede volver a repetir", advertía, en clara alusión a Rabat, y quizá también a su compañero de filas, con el que mantiene una mala relación y protagonizó un choque por el papel del CNI en la crisis.

Robles ha sido la única ministra, también, que en su visita a Ceuta se ha acercado a los ceutíes y ha aguantado el chaparrón de los ciudadanos, que le han lanzado todo tipo de reproches, hasta casi hacerle saltar las lágrimas. El resto de miembros del Gobierno se han mantenido siempre dentro del amplio cordón de seguridad, alejados de los españoles.

En su visita, la ministra evitaba, además, confirmar si acudirá al Senado el próximo 18 de agosto, arrojando aún más dudas sobre el malestar que esta decisión ha podido causar con el Gobierno, que emplazó a los medios a este miércoles para aclarar si comparecería o no en la Cámara Alta. El PP anunció un acuerdo con Robles para asistir a dar explicaciones ese día, pero Moncloa lo dejó en el aire, ya que deja en evidencia a sus otros dos compañeros de filas.