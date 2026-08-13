El PP pide llamar a consultas a la embajadora marroquí tras las amenazas a Ceuta y Melilla

El Partido Popular se pregunta "¿por qué el Gobierno no ha llamado todavía a consultas a la embajadora de Marruecos?", después de que el ministro de Justicia del país vecino negara la españolidad de Ceuta y Melilla. La ministra de Defensa, Margarita Robles, fue la única en elevar el tono, sin mencionar a Rabat, para decir que ambas ciudades son "españolísimas". El resto de miembros del Ejecutivo optan por elogiar a Marruecos.

Este jueves, el vicesecretario del PP Jaime de los Santos se ha preguntado "¿cómo es posible que después de una invasión al territorio español, y de que el ministro de Justicia marroquí haya puesto en tela de juicio la españolidad de Ceuta y Melilla, no se haya llamado a consultas a la embajadora marroquí?".

De los Santos recordaba que el Ejecutivo se apresuró a llamar a consultas al embajador de Italia, tras el choque con Georgia Meloni por suspender el espacio Schengen. Este miércoles, la vicesecretaria Alma Ezcurra también se preguntaba por qué no se ha dado ese paso todavía, y señalaba a Rabat como "responsable" de lo ocurrido en Ceuta, elevando considerablemente el tono con respecto a días anteriores.

Ofensiva contra Bolaños

El PP ha anunciado una batería de preguntas en el Congreso para que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, responda por las palabras de su homólogo marroquí cuestionando la españolidad de las dos ciudades autónomas. El grupo popular pretende que responda "¿dónde está la cooperación judicial con Marruecos en esta crisis de seguridad nacional y también humanitaria?".

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Y es que todos los ministros, salvo Robles, han elogiado la supuesta "cooperación" del país alauí durante toda la crisis. El partido de Alberto Núñez Feijóo exige también a Bolaños que aclare "cuándo activó el Ministerio de Justicia la Magistratura de española en Marruecos después de producirse la avalancha de 80.000 personas que afectó a la integridad territorial".

Por último, pretenden saber "qué actuaciones concretas ha realizado el magistrado de Enlace más de enlace español desde el 30 de julio para facilitar la identificación de los cuerpos de los jóvenes fallecidos?".

La ofensiva se suma a las acciones legales anunciadas este miércoles por el Senado contra el ministro Fernando Grande-Marlaska por ausentarse de la Comisión de Interior, a la que había sido citado para explicar lo ocurrido en Ceuta. También pretenden llevar al TC al de Exteriores, José Manuel Albares, mientras sigue en el aire si finalmente la titular de Defensa acudirá al Senado, como se comprometió a hacer.