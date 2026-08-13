La UCO investiga ya todo un entramado financiero a través del cual se podría haber pagado a Leire Díez por sus labores de presunta cloaca para el PSOE. Lo hace dentro de las actuaciones de la Audiencia Nacional, bajo mando del magistrado Santiago Pedraz y por medio de la pieza separada económica que rastrea todos los pagos del PSOE a la cloaca. Se trata de un filtrado a través de más de una decena de entidades bancarias que incluye nada menos que 81 cuentas corrientes de las que, por cierto, más de 60 estarían vinculadas al que fuera abogado de Koldo García Izaguirre, Ismael Oliver.

En total se trata de un chequeo en 12 entidades financieras. Bancos en los que figuran diversas cuentas ligadas al histórico dirigente socialista andaluz Gaspar Zarrías, a los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, ambos vinculados a la cloaca, o a la publicación Crónica Libre.

Todo ello queda dentro de la pieza separada económica pedida por el juez Santiago Pedraz para rastrear los pagos del PSOE a la fontanera Leire Díez y la cloaca socialista.

Y resulta llamativo, por ejemplo, que de esas más de 80 cuentas, más de 60 tengan vinculación con uno de los abogados ligados a la defensa de Koldo García Izaguirre, Ismael Oliver. Y es que no solo figuran cuentas a su nombre, sino también al de dos entidades suyas: Oliver Gruppe y Estudio Jurídico Oliver & Partners.

El juez reclamó esta investigación señalando que era necesario "incoar 'pieza separada económica' (JG 150/2025-4) que se formará con testimonio de la presente resolución, oficio de la UCO Nº 4591/2026 (acont. 5112-5113-5114-5193), y el escrito del Ministerio Fiscal (acont. 6176) sin perjuicio de su ulterior unión, si procede, a la causa principal. Y todo ello, a fin de permitir que los datos sensibles económicos sean utilizados por la UCO para elaborar el informe que ayude a determinar los extremos, pero evitando que el traslado abierto y su íntegro volcado en las actuaciones permita su pública difusión".

El papel de Ana María Fuentes

Lo cierto es que el juez Santiago Pedraz también ha acordado citar como imputados al abogado Ismael Oliver y a la gerente del PSOE, Ana María Fuente Pacheco, para el próximo 9 de septiembre en este mismo caso por el que se investigan las presuntas cloacas del Partido Socialista constituidas para obstaculizar procesos judiciales que afectan al Gobierno o al entorno de Pedro Sánchez.

"Dada cuenta, visto el estado de las actuaciones, se cita para que comparezcan en la sede de este Juzgado, a fin de prestar declaración judicial en calidad de investigado a doña Ana María Fuente Pacheco el próximo día 9 de septiembre de 2026 a las 10:00 horas de su mañana y a don Ismael Oliver Romero el mismo día, a las 10:30 horas de su mañana", señala la providencia del juez Pedraz.

Uno de los informes de la UCO apuntaba al papel de Ana María Fuentes dentro de la presunta organización. "En este sentido se encuentra Ana María Fuentes Pacheco, en calidad de directora gerente federal del PSOE. Concretamente habría sido la persona encargada, con la intermediación de Leire y bajo las directrices de Santos Cerdán, de falsear dos notas de encargo profesional: una con el despacho Estudio Jurídico I. Oliver & Partners SL, vinculado a Ismael Oliver Romero, y otra con Jacobo Teijelo Casanova", señalaba el texto.

Y es que el abogado Ismael Oliver está siendo investigado judicialmente en el marco de la causa conocida como las presuntas cloaca del PSOE y parece cobrar un claro protagonismo. Su relación con el partido, la trama y la defensa en los casos de corrupción en los que ha estado es obvia. Según las investigaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y los informes del juzgado, Ismael Oliver firmó una nota de encargo profesional con el Partido Socialista (a través de la sede de Ferraz) para prestar servicios de asesoramiento jurídico y análisis de litigios entre septiembre de 2024 y enero de 2025, pudiendo facturar un límite máximo mensual de 4.500 euros.

El juez investiga, de hecho, si la gerente federal del PSOE, Ana María Fuente Pacheco, emitió notas de encargo profesional falsas o simuladas para canalizar fondos del partido a determinados letrados. Por estos hechos, precisamente, Ismael Oliver fue citado a declarar como imputado.

La investigación también apunta a que empresas vinculadas a Oliver –como Oliver Gruppe– habrían servido como cauce o vehículo para realizar pagos a la también investigada Leire Díez.

Y no hay que olvidar que Ismael Oliver asumió en una primera etapa la defensa legal de Koldo García, el exasesor del exministro José Luis Ábalos, imputado en el conocido como caso Koldo. Según la investigación judicial y los informes de la UCO, la inclusión de Oliver en la defensa de Koldo podría haber formado parte de una estrategia orquestada por la presunta red para influir y controlar desde dentro las causas judiciales que afectaban al entorno del Gobierno y al partido, utilizando los cauces de la defensa para desviar o entorpecer las pesquisas de las fuerzas de seguridad y para evitar la aportación de pruebas por parte de los acusados.