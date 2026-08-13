Margarita Robles recula y no irá al Senado tras las presiones de Moncloa

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha cedido, finalmente, a las presiones de Moncloa para no acudir al Senado, lo que habría dejado en evidencia a sus otros dos compañeros de Gobierno: Fernando Grande-Marlaska y Juan Manuel Albares. Robles informó de su plena "predisposición" a dar explicaciones otro día distinto al de este jueves, cuando había sido citada por el PP, y se fijó el día 18.

Una vez que el PP comunicó su asistencia y la fecha, Moncloa se apresuró a decir que no era seguro y que informaría al día siguiente de la decisión. Al ser preguntada por la prensa durante su visita a Ceuta este miércoles, Robles respondió airada que "ahora estamos hablando de Ceuta", sin aclararlo.

Finalmente, este jueves ha remitido una carta al presidente del Senado, Pedro Rollán, en la que le comunica que finalmente no acudirá la próxima semana a la comisión de Defensa del Senado para hablar de la crisis migratoria de Ceuta, como había solicitado el PP, alegando que no tendría tiempo "suficiente" para preparar la comparecencia, según confirman fuentes parlamentarias.

Robles, verso suelto

Robles es la única ministra que se ha desmarcado de la estrategia del resto de miembros del Gobierno durante toda la crisis de Ceuta. Señaló con la boca pequeña a Marruecos por la invasión, salió en defensa del CNI frente a las acusaciones de Marlaska, mostró predisposición a ir al Senado y es la única que se ha acercado a saludar a los ceutíes directamente, aguantando el chaparrón de reproches que le trasladaron.

La ministra de Defensa ha sido también la única en defender que Ceuta y Melilla son "españolísimas", advirtiendo de paso que lo ocurrido "no puede volver a repetirse en ningún caso", en lo que parecía también un aviso a sus compañeros, especialmente el ministro del Interior, con el que mantiene una mala relación, como ha quedado demostrado.

Las presiones de Moncloa, que informó a través de Rafael Simancas, secretario de Estado de las Relaciones con las Cortes, de la negativa a ir al Senado para retrasar la comparecencia de los ministros hasta finales de agosto en el Congreso, han surtido efecto y la ministra de Defensa declina acudir a la Cámara Alta, exponiéndose a posibles acciones legales, como anunció el PP cuando Marlaska se ausentó de la comisión.