Vox presenta dos iniciativas en el Congreso para que Marruecos corra con los gastos por la invasión a Ceuta

Vox ha registrado este jueves una serie de iniciativas parlamentarias en el Congreso para exigir que Marruecos asuma los costes extraordinarios, tanto médicos como de seguridad, derivados de la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta —de alrededor de 80.000 irregulares— registrada el pasado 30 de julio, así como la comparecencia de la ministra de Sanidad, Mónica García, para que dé cuenta del impacto sanitario del asalto en la ciudad autónoma.

Entre otras cosas, la formación de Santiago Abascal pretende que se cuantifique el coste del despliegue extraordinario de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Guardia Civil; los dispositivos de vigilancia, control y protección de la frontera; rescate, asistencia y atención de emergencia; asistencia sanitaria y farmacéutica; alojamiento, manutención y atención social; daños a bienes, instalaciones e infraestructuras públicas; y cualquier otro gasto extraordinario que haya ocasionado la crisis migratoria.

🔴 VOX denuncia un grave riesgo sanitario en Ceuta por la aparición de tuberculosis, sarna e impétigo@MariaEGarciaFu3: "Advertimos de que la sanidad estaba colapsada por la inmigración ilegal, hoy podemos decir que ha reventado y que la salud de los ceutíes está en peligro" https://t.co/2mYcvO4NEx — VOX Ceuta (@Vox_Ceuta) August 12, 2026

Por otra parte, reclaman al Gobierno de Pedro Sánchez que se adopten "contramedidas" urgentes contra Marruecos con el objetivo de proteger la soberanía y las fronteras españolas, y también que confirme —en una respuesta por escrito— si las personas que atravesaron ilegalmente la frontera marroquí hace dos semanas han cometido delitos contra la libertad sexual o allanamientos de morada.

Las mencionadas iniciativas parlamentarias llegan el mismo día en el que el PP reclama al Ejecutivo más contundencia ante las "aspiraciones" de Marruecos sobre las dos ciudades autónomas españolas. El senador Fernando Martínez-Maíllo ha reprochado al Gobierno que no haya "salido en tromba" a defender Ceuta y Melilla. Mantener una buena relación con el país vecino no implica "ser sumisos", ha aseverado.

Ceuta sigue abandonada. Enfermedades, peleas, desabastecimiento y caos. Nuestros soldados y guardias maltratados. Los ciudadanos desesperados. Y Marruecos reclamándola. La traición de Sánchez debe ser investigada por el Tribunal Supremo. Su corrupción mata y destruye nuestra… — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) August 12, 2026

Sólo un día antes era el propio Abascal quien señalaba a través de X que "Ceuta sigue abandonada". "Enfermedades, peleas, desabastecimiento y caos. Nuestros soldados y guardias maltratados. Los ciudadanos desesperados. Y Marruecos reclamándola", argumentaba. "La traición de Sánchez debe ser investigada por el Tribunal Supremo. Su corrupción mata y destruye nuestra soberanía".

Marruecos no renunciará

Es la respuesta a las declaraciones del ministro de Justicia marroquí, Abdelatif Ouahbi, quien reconoció durante una entrevista que "el asunto" de Ceuta y Melilla siempre está encima de la mesa en las conversaciones con España y que no piensan renunciar a él. "Planteamos el problema, pero como nuestra política al tratar este asunto es de paciencia".

"Dentro de Ceuta hay marroquíes, hay españoles y todavía conservamos nuestra tierra. Esto requiere paciencia, y queremos resolver el problema a través del diálogo", señaló Abdelatif Ouahbi acerca de nuestras ciudades autónomas en declaraciones al canal árabe Asharq News.

Al mismo tiempo, el ministro marroquí culpó a las políticas contradictorias del Gobierno de Pedro Sánchez —que quiere frenar la inmigración ilegal pero regulariza la situación de los que entran— de la crisis migratoria derivada del asalto. Argumento que usó para pedir que "los países afectados" compartamos los gastos.