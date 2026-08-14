La "pájara" vuelve a su jaula

En mayo del pasado año, conocimos una conversación privada entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos que mostraba la elevada consideración que el presidente tenía por algunos de sus ministros. Mientras comentaban una entrevista de Margarita Robles en televisión, Sánchez bromeó con que la titular de Defensa se acostaba con el uniforme puesto y culminó su refinado análisis político definiéndola como "una pájara". Ella, que por aquel entonces aún conservaba intacta esa extraordinaria capacidad de soportar cualquier humillación siempre que proceda de su propio Gobierno, le restó importancia y aseguró no sentirse dolida.

La anécdota resultaría irrelevante si no describiera con tanta precisión la relación que Pedro Sánchez mantiene con quienes integran su Consejo de Ministros: para él no son colaboradores con criterio propio, sino piezas subordinadas a una maquinaria cuyo único objetivo es garantizar su supervivencia política. Puede tolerar sus errores, sus escándalos e incluso su incompetencia, pero jamás una autonomía que amenace con dejar en evidencia al amado líder.

Por eso sorprendieron tanto las palabras pronunciadas por Robles durante su visita a Ceuta. Después de semanas de silencios calculados, genuflexiones diplomáticas y una desesperante competición entre ministros para ver quién incomodaba menos a Marruecos, la titular de Defensa afirmó que Ceuta y Melilla no eran simplemente españolas, sino "españolísimas"; que no se las toca y que lo sucedido el pasado 30 de julio no podía volver a ocurrir.

En medio de la oscuridad moral de un Gobierno incapaz de llamar agresión a una agresión y frontera a una frontera, Robles fue un rayo de luz. Escuchó a los ceutíes, se acercó a quienes le reprochaban el abandono sufrido y expresó, con una claridad insólita en el Ejecutivo, algo tan elemental como que cualquier ataque contra Ceuta y Melilla constituye un ataque contra el conjunto de España. Durante unas horas pareció que la ministra había recordado que su obligación era defender la soberanía nacional y no proteger la ficción diplomática construida por Moncloa para no contrariar a Mohamed VI.

Pero el vuelo ha durado poco.

Robles había aceptado comparecer en el Senado el 18 de agosto para explicar la actuación de Defensa durante la crisis. No obstante, apenas un día después de su visita comunicó que necesitaba aplazar la cita hasta septiembre para poder prepararla "con rigor y detalle". Debemos creer, por tanto, que una ministra que lleva ocho años en el cargo, que acaba de desplazarse a Ceuta y que dispone de todo el aparato técnico del Ministerio necesita varias semanas para explicar qué hizo el Ejército durante dos jornadas concretas.

La excusa resulta tan poco verosímil que solo sirve para confirmar lo evidente: Robles había volado demasiado lejos del argumentario oficial y alguien en Moncloa le recordó el camino de vuelta al nido. Su comparecencia podía obligarla a explicar por qué el Ejército tardó en actuar, quién limitó su despliegue y por qué España renunció a utilizar todos los instrumentos a su alcance mientras decenas de miles de personas atravesaban su frontera.

La ministra se atrevió a decir la verdad, pero no a sostenerla ante el Parlamento. Porque en el sanchismo no basta con tener razón, sino que es obligatorio tener permiso.