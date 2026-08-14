La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), la organización que representa oficialmente a los judíos españoles, ha hecho pública una carta abierta a RTVE por lo que denominan un caso de "segregación antisemita".

El texto hace referencia a lo ocurrido este jueves en la retransmisión del Campeonato de Europa de Atletismo Birmingham 2026, cuando la periodista de la televisión pública presentó por su nombre y nacionalidad a todos los participantes en una prueba de 400 metros vallas masculinos, excepto al israelí Omri Shiff.

La FCJE explica en su carta, que dirige al presidente de RTVE, Pablo López, que lo ocurrido es un "trato desigual y selectivo hacia un deportista por su nacionalidad" lo que a su juicio es "un acto de discriminación incompatible con los valores de neutralidad, pluralidad e integración que deben regir el servicio público de radiotelevisión".

Señalan además, y esto es relevante no sólo desde el punto de vista más simbólico, que lo ocurrido "definición de antisemitismo adoptada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA)", de la que recuerdan que "España forma parte", ya que "se aplicó a un deportista israelí y judío un doble rasero que no se aplicó al resto de participantes".

La organización reclama formalmente "disculpas públicas" y una "rectificación" que "garantice que este tipo de actuaciones no volverán a repetirse", así como que la cadena pública asegure "un trato igualitario a todas las personas, con independencia de su nacionalidad".

Amplia difusión

El episodio tuvo lugar este jueves y rápidamente ha corrido por las redes sociales, en muchos casos a través de usuarios de fuera de España. Las críticas a la televisión pública española han sido contundentes.

Spanish 🇪🇸 commentator refuses to introduce Israeli 🇮🇱 athlete. RTVE commentators had no issue introducing the athletes at the European Athletics Championship, until it was Omri Shiff's turn. Trying to deal their own sort of punishment, the commentators spoke on a different… pic.twitter.com/x4ntgbo0cj — Hen Mazzig (@HenMazzig) August 13, 2026

Además, la polémica no llega sin un contexto en el que puede presumirse la culpabilidad, por así decirlo, ya que en los últimos meses RTVE ha tenido un posicionamiento muy claro y beligerante contra Israel.

En la más controvertida de sus decisiones, la Corporación pública decidió retirar a España de Eurovisión 2026 después de que se mantuviera al representante israelí en el certamen. Además, tampoco emitió la final y, de hecho, durante esa jornada mostró en sus canales un mensaje en el que reclamaba "Paz y justicia para Palestina".