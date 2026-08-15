Ceuta, quince días de fracaso

La crisis de Ceuta, de excepcional importancia, exigía de cualquier gobierno tomar desde el principio tres medidas fundamentales.

En primer lugar, en el momento mismo de los acontecimientos, un gobierno medianamente funcional debiese ser capaz de lograr toda la información, reaccionar a tiempo y poner los medios necesarios para interrumpir la entrada masiva de ilegales. Sabemos perfectamente que nada de eso ocurrió. El Gobierno tardó más de doce horas en darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, pese a que las noticias sobre la entrada de decenas de miles de personas en Ceuta se amontonaban en los medios de comunicación; fue incapaz de tomar la iniciativa en la primeras horas de crisis en las que estuvo totalmente desaparecido, y se mostró impotente en movilizar los exiguos medios de seguridad y defensa que posee la isla o en llevarlos desde la península. El resultado: al caer la noche se encontró con 70.000 personas ocupando literalmente la ciudad de Ceuta, y hasta un día después no fueron movilizados los efectivos militares en la ciudad.

En segundo lugar, la labor de cualquier gobierno en unas circunstancias así consiste en tratar de recuperar la normalidad en las calles de Ceuta y en el ánimo en todo el país. Restaurar la calma y garantizar que la normalidad volviese a las calles de la ciudad cuanto antes debiera ser objetivo del mismo día 30, visto el cariz de los acontecimientos. De nuevo aquí la impotencia ha sido, y es, mayúscula. De hecho, Ceuta vive aún sumida en una situación de inseguridad, inestabilidad e incertidumbre: más aún, conforme pasan los días y se constata que el Estado es incapaz de lograr que la ciudad vuelva a la normalidad, los efectos psicológicos son más graves, la moral se va hundiendo y la desesperación se hace más profunda. A día de hoy, pocos ceutíes pueden creer que el Estado es capaz de protegerles y de garantizar sus derechos como españoles. Y aún peor: esto es algo que tampoco pasa desapercibido, ni al resto de españoles ni a las autoridades marroquíes, responsables de lo ocurrido.

La tercera labor que se esperaba de un gobierno en una crisis parecida es la puesta en marcha de medidas para que a medio y largo plazo no vuelvan a suceder acontecimientos semejantes. Esto es, garantizar la seguridad futura a medio y largo plazo. De nuevo aquí el fracaso es mayúsculo: la única medida posible ha sido instaurar unas boyas con el único objetivo de hacer cumplir con mayor rapidez una sentencia del Tribunal Supremo, como si esto tuviese algo que ver con el hecho de que 70.000 personas asaltaron en unas horas una ciudad española, sumiéndola en el caos.

Peor aún: la recuperación de la normalidad en Ceuta se ha hecho depender exclusivamente de Marruecos, que es quien a día de hoy tiene en sus manos la posibilidad de desestabilizar del todo nuestras ciudades autónomas, o de garantizar supervivencia dentro de España. No hay, que se sepa, medidas a largo plazo —medios materiales, humanos, jurídicos y diplomáticos— para garantizar un mínimo de seguridad y estabilidad en nuestras ciudades autónomas: y lo que es peor, para gran parte de la sociedad española, constituye un anatema pensar que puedan llevar a cabo actuaciones en territorio español que solivianten al anexionista vecino del sur.

Nada extraordinario hasta aquí que el lector no sepa. El Gobierno se mostró absolutamente incapaz de reaccionar con rapidez a los acontecimientos, de devolver la tranquilidad y la seguridad a Ceuta, de poner en marcha medidas estructurales de protección de las ciudades autónomas. Desde luego que el Gobierno patológico de Sánchez —o Gobierno del patológico Sánchez— se ha mostrado absolutamente incapaz e incapacitado para tomar cualquier tipo de medidas de este estilo. Pero que el problema sea exclusivamente el Gobierno de Sánchez sería en verdad una buena noticia: bastaría que esta administración desapareciese para que este tipo de comportamientos también lo hiciesen. Pero el problema de fondo es que, más allá del sanchismo, España tiene un problema grave con el funcionamiento del Estado y de las instituciones, que se muestra en cada crisis estratégica o catástrofe natural: éstas simplemente no funcionan.

Cabe por lo tanto preguntarse si un gobierno de otro color hubiese sido capaz de reaccionar en las horas del ataque, de reasegurar la normalidad y de establecer medidas futuras: tengo para mí que esto es bastante improbable y que un gobierno del PP y VOX no hubiese estado tampoco a la altura de las circunstancias, porque no es un problema de disposición o de voluntad, sino de eficacia y eficiencia. Y esto es lo que falla en la España actual.

Que con otro gobierno las cosas no hubiesen ido mucho mejor es evidentemente una simple conjetura, pero es importante por una sencilla razón: todo parece indicar que el próximo gobierno de PP y VOX, cuando llegue y si llega, se va a encontrar de frente y con total seguridad con una crisis marroquí de proporciones mayores. Esta crisis se derivará del hecho de que para volver a impedir acontecimientos semejantes al próximo gobierno le quedarán solamente dos vías.

La primera, la del apaciguamiento, que ha caracterizado la política exterior española durante las últimas décadas y que ha desembocado en los sucesos del pasado 30 de julio. La política exterior española en relación a nuestro vecino del sur se caracteriza a día de hoy por la pérdida de aliados, la vulnerabilidad extrema de la frontera y la capacidad de este país para desestabilizar, no sólo Ceuta, sino la política española en su conjunto. Décadas de contemporización y de fiarlo todo a un futuro alargado no sólo no han mejorado la posición española en África: la ha debilitado.

La segunda vía es la de la firmeza, pero esta vía tiene como contrapartida soliviantar a Marruecos y exacerbar sus pretensiones anexionistas a corto plazo: las exigencias diplomáticas marroquíes se concretan en una mayor agresividad del régimen hacia las ciudades autónomas y en acciones irregulares contra Ceuta y Melilla.

Romper la dinámica contemporizadora o arriesgarse a calentar más la relación con el agresivo vecino del sur: a esa disyuntiva se enfrentará el nuevo gobierno. Esto exigirá en todo caso la formulación de una política clara sobre las ciudades autónomas que vaya más allá de las simples medidas de seguridad y de los principios bienintencionados, y que señale con claridad los fines y los medios que la nueva administración utilizará para defender las plazas de soberanía española. En segundo lugar, además, necesitará voluntad, que es lo que habitualmente suele fallar en estos casos, y que se ha visto de entrada desaparecida con la desaparición veraniega de los líderes opositores que, como Sánchez, han preferido las vacaciones a ponerse frente a la crisis.