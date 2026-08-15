Sánchez llamó a consultas a otros países por agravios al Gobierno y se niega con Marruecos tras atacar España

El Gobierno de Pedro Sánchez ha adoptado una posición sumisa ante Marruecos, a pesar de sus constantes provocaciones. El ministro de Justicia marroquí cuestionó la españolidad de Ceuta y Melilla, y amenazó con suspender el acuerdo de retorno, sin que haya habido respuesta alguna del Ejecutivo, más allá de que Margarita Robles dijera que ambas ciudades son "españolísimas", sin mencionar a Rabat.

El PP pedía esta semana llamar a consultas a la embajadora marroquí, como hizo en 2002 el Gobierno de José María Aznar cuando el país alauita invadió Perejil. En su lugar, los ministros Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares han colmado de elogios a Marruecos, destacando en todo momento su "excelente cooperación", pese a la invasión de más de 70.000 personas en Ceuta.

En otras ocasiones, el Gobierno de Sánchez sí ha llamado rápidamente a consultas a los embajadores de otros países. El primer choque diplomático tuvo lugar en 2021 con Nicaragua, cuando el entonces presidente, Daniel Ortega, acusó al Gobierno de "intromisión" e "injerencia", después de que el ministro Albares criticara la persecución de opositores. Puso, además, en duda la supuesta "superioridad moral" de España recordando los GAL.

En 2024 el choque diplomático se produjo con Argentina, cuando el presidente Javier Milei dijo en un acto organizado por Vox en Madrid que la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, era una "corrupta". El Gobierno exigió disculpas y, al no producirse, llamó a consultas a la embajadora de Buenos Aires.

Uno de los conflictos diplomáticos más sonados fue el que tuvo lugar con Israel, con el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue manteniendo muy mala relación. En 2025 Albares llamó a consultas a la embajadora de Tel Aviv por acusar al Gobierno de "antisemita" y de intentar tapar su corrupción promoviendo un choque con Israel. Un enfrentamiento que continúa a día de hoy entre ambas administraciones.

Choque con Italia en lugar de Marruecos

La última ocasión en la que el Gobierno llamó a consultas al embajador ha sido a raíz de la crisis en Ceuta. El Gobierno de Giorgia Meloni en Italia promovió un comunicado contra Sánchez, señalándole por la regularización masiva, y su vicepresidente, Antonio Tajani, sugirió la suspensión del espacio Schengen, a lo que Albares se apresuró a responder convocando al embajador, antes incluso de que se adoptara la decisión desde Roma, a la que el Gobierno también respondió de la misma manera.

En ninguno de los choques diplomáticos protagonizados por el Gobierno de Pedro Sánchez estuvo en riesgo la integridad territorial del país, como sí ha ocurrido con la invasión de Ceuta. Todos ellos fueron enfrentamientos de carácter dialéctico, con claras implicaciones políticas, en los que, sobre todo, primó defender la imagen del Ejecutivo y el presidente.

En esta ocasión, Marruecos ha amenazado a España al evidenciar, una vez más, sus aspiraciones sobre Ceuta y Melilla; ha acusado a nuestro país de retener voluntariamente a los inmigrantes que permanecen en la ciudad autónoma, incluidos menores, y ha sugerido la posibilidad de suspender acuerdos internacionales. Ninguna de estas actuaciones ha tenido respuesta.