¡Triunfalismo electoral y Ceuta!

La gente sencilla, seguidora inconsciente de los medios de comunicación dependientes del régimen político de Sánchez, habla del próximo ciclo electoral con demasiada ingenuidad. Todo fluirá –dicen los más incautos– como las aguas limpias de los grandes ríos de España –ocultan que nuestros ríos no son muy grandes y que están llenos de suciedad porque el Gobierno se niega a limpiarlos–: Sánchez convocará las elecciones. Las perderá. Eso predicen todas las encuestas electorales, excepto la del CIS de Tezanos. Habrá una coalición de Gobierno PP-VOX. O sea aquí paz y después gloria. España pasará gracias al bálsamo electoral del totalitarismo sanchista a una débil democracia. Eso debería ser la normalidad. Sin embargo, cuesta aceptar esta visión triunfalista del devenir político español, primero, porque la corrupción sistémica del régimen sanchista es de tal envergadura que nadie debería creerse que los corruptos se quedarán cruzados de brazos, mientras les arrebatan el poder limpiamente en las urnas. ¡Quia! La canalla genera siempre más canalla.

El encanallamiento de la tiranía sanchista crecerá sin límite alguno en los próximos meses. La manipulación de los censos electorales, los cambios de normativas a favor del partido sanchista o de los secesionistas, la compra de votos a cambio de nacionalizaciones rápidas, las acusaciones falsas a la Oposición, en fin, crecerán sin límite alguno todos los chanchullos totalitarios del sanchismo antes que someterse a una lucha política limpia en la arena electoral. Redoblará el régimen tiránico los esfuerzos para conseguir el más difícil todavía: seguir haciendo creer a la mayoría de españoles que la tiranía española es una democracia. Sí, el sanchismo ha logrado algo inédito en la Unión Europea: hace pasar por normal miles de tropelías provocadas por el Gobierno, la principal de todas, sin duda alguna, haber creado un inmenso ideologema, una simulación de ingeniería política totalitaria, que convierte un desgobierno tiránico en un régimen democrático. La confusión entre democracia y tiranía es total.

Se necesita, sí, mucho "arte maquiavélico", mucha perversidad en el manejo de las instituciones, y miles de asesores, para hacerle creer al mundo que esto, la España ocupada por el moro de Marruecos, es un régimen político normal. Ceuta, sí, es hoy toda España. Ceuta tomada por bandas de delincuentes es toda España. Sí, sí, esto no es metafórico. No es una frase. Es real. Ceuta es el reflejo exacto de la tiranía sanchista. En esta trágica circunstancia, con el tirano escondido en La Mareta o en cualquier otro sitio desconocido, con un Ejército desnortado, o mejor, desbordado por los acontecimientos, y dirigido por una señora que debería haber dimitido hace años, con un ministro del Interior mil veces reprobado por el Legislativo… ¿quién en su sano juicio puede creerse que la convocatoria de unas elecciones generales, que dependen del humor del tirano, va a resolver el tránsito de la tiranía a la democracia?

¡Basta de triunfalismos electoralistas! La Oposición haría bien en repasar y consultar todos los días los listados de socialistas condenados e investigados por la Justicia para prever que nada bueno sucederá en España a partir de ahora. Los observatorios de la sociedad civil, especializados en la elaboración del mapa de la corrupción del PSOE, son precisos en sus informaciones. Las cifras de los socialistas investigados por la Justicia se elevan de 97 a 127 nombres, repartidos entre 16 o 17 causas judiciales distintas. Es cierto que las listas mezclan situaciones muy diferentes, pero hay ya condenas firmes y no poco relevantes por su cercanía a Sánchez, procesados a la espera de juicio, e imputados en fase de instrucción, que es la mayoría. Insista la Oposición sobre esos asuntos judiciales. Y, sobre todo, comparezca, por favor, junta, porque la crisis de Ceuta es la mayor crisis de soberanía que ha sufrido España en nuestro tiempo. Salgan juntos y tracen un plan para que ponga pies en polvorosa el tirano. O eso o sigamos llorando para que haya en Ceuta un Gobierno PP-VOX.