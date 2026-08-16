Fondos públicos para aspiraciones privadas

Dada la propensión de los ministros de Pedro Sánchez a confundir sus obligaciones con su proyección personal, no es precisamente descabellado que el PP tenga fundadas sospechas sobre la comisión de posibles delitos en las candidaturas de Yolanda Díaz y Luis Planas a las jefaturas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO). Ante la abrumadora ausencia de méritos en ambos casos, lo anormal sería no sospechar de pagos indebidos, prebendas irregulares, tratos de favor y toda clase de actividades documentadas en el Código Penal para lograr que Díaz y Planas se aseguren el futuro en cargos públicos internacionales. Cuanto peores, más arriba. Puro principio de Peter.

No deja de ser verdaderamente ridículo que dos personajes como este par de ministros aspiren a culminar sus inexplicables carreras políticas con dos cargos de semejante relumbrón. He ahí doña Yolanda Díaz. Pretender que es la candidata más adecuada para dirigir una organización del tipo que sea relacionada con el trabajo es un insulto al trabajo y una ofensa al concepto de organización. Nada más lejos entre sí que el trabajo y Yolanda Díaz, un personaje que alcanzó la categoría de ministra de Trabajo sin tener ni idea de lo que era un expediente temporal de empleo, como quedó sobradamente demostrado en sus patéticas comparecencias durante la pandemia. En caso de que sus elevadas aspiraciones se vean colmadas, se van a enterar en todo el mundo de la clase de personal de izquierdas que puede llegar a gobernar en España sin tener la más mínima capacitación.

Cosas parecidas se pueden decir de Luis Planas, aunque en el caso del titular de la cartera de Agricultura, muchas de sus groseras limitaciones quedan disimuladas porque es mucho más prudente que Díaz, menos osado en la exhibición de sus carencias y bastante más discreto, una cualidad imprescindible para sobrevivir a las diferentes direcciones del PSOE. A Planas se deben todos los males del campo español, el maltrato permanente al sector agroalimentario, la supeditación de los intereses nacionales a Bruselas y a los tomates de Marruecos, país, por cierto, en el que ejerció de embajador entre los años 2004 y 2010.

La OIT y la FAO son dos organizaciones de las Naciones Unidas que cumplen perfectamente el papel de cualquier organización de la ONU, que es el de no servir para nada, salvo para engordar los patrimonios de sus prebostes y complicar aún más los problemas estructurales. Pero ni siquiera ese tipo de entidades se merece que dos auténticas nulidades puedan llegar a dirigirlas. La incompetencia manifiesta de Yolanda Díaz debería ser suficiente para que se la retirara de la carrera y se dejaran de invertir recursos públicos en su promoción a fin de no insistir en presuntos supuestos como el tráfico de influencias, la prevaricación, la malversación, el soborno, el cohecho y demás especialidades delictivas asociadas a la corrupción política. Y lo mismo pasa con Planas, el típico personaje del que no se conoce ni una mala palabra, ni una buena accón.

Por muy deteriorada que esté la burocracia de las Naciones Unidas y por muy nulo que sea su crédito y prestigio, nadie en su sano juicio daría un duro por las candidaturas de Díaz y Planas. El nivel de la OIT y la FAO es bajo, pero no tanto. Y los sueldos y prebendas siguen siendo extraordinarios. De ahí que haga muy bien el PP en manifestar sus dudas y sus sospechas y exigir toda la documentación relativa a las subvenciones del Gobierno a la OIT y a la FAO, los viajes de los interesados y sus colaboradores, los gastos en detalles protocolarios, las invitaciones y demás costes relacionados con las ambiciones de este par.

El electorado español ha normalizado que personajes como Yolanda Díaz o Pablo Iglesias puedan llegar a vicepresidentes de un Gobierno presidido por otro personaje aún más siniestro como Pedro Sánchez. Prueba de su incompetencia es que su día después de estar en el Consejo de Ministros no pasa por la actividad privada sino por seguir aferrados a los fondos públicos como auténticas y voraces rémoras. Pero lo determinante no son sus ambiciones, sino que se las estamos pagando entre todos. No es muy diferente a lo sucedido con José Luis Ábalos.