El PP indaga la posible malversación de fondos en las candidaturas de Díaz y Planas a la OIT y la FAO

Las 'oportunas' candidaturas de la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, y el ministro de Agricultura, Luis Planas, a organismos internacionales han hecho saltar las alarmas en el PP. Ambas operaciones coinciden con aportaciones económicas del Gobierno a la Organización Internacional del Trabajo, que aspira a presidir la ministra, y a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, que pretende liderar el titular de esta cartera.

Es también llamativo el incremento de los viajes al exterior que han llevado a cabo en los últimos meses, especialmente en el caso de Díaz. De ahí que el grupo de Ester Muñoz haya exigido todo tipo de informes y documentos al respecto, según ha podido saber Libertad Digital, para analizar si se ha producido una posible malversación de fondos públicos con la intención de aupar a ambos ministros a cargos cuyo sueldo supera los 150.000 euros anuales.

Un suculento puesto que podría haberse 'comprado' con el dinero de todos los españoles, de ahí que el partido de Alberto Núñez Feijóo haya registrado una batería de preguntas al respecto en el Congreso de los Diputados, para obtener un listado de las ayudas aportadas, los viajes y los contactos realizados en los últimos meses que podrían estar relacionados con la candidatura.

El PP exige conocer un informe detallado de todas las aportaciones hechas a la OIT desde enero de 2024, tanto ordinarias como extraordinarias; un listado de los viajes de Yolanda Díaz, distinguiendo entre actividades públicas y privadas, y gastos públicos y privados; también los medios de transporte usados, diferenciando entre públicos y privados, y conocer las reuniones que mantuvo y en las que se acordaron aportaciones al organismo que aspira a presidir.

También piden conocer las instrucciones dadas a las Embajadas y autoridades internacionales para la candidatura a la OIT; qué organismos públicos participan en su promoción; empleados públicos destinados a este cometido; órdenes escritas formuladas; y las aportaciones extraordinarias que hayan podido aprobarse a este organismo por el Consejo de Ministros, desde el año 2024.

Las sospechas sobre la FAO y Planas

En el caso del ministro Planas, preguntan también al Gobierno la cuantía de las aportaciones hechas a la FAO, recordando que se ha aprobado recientemente una ayuda de 3,6 millones de euros a este organismo por parte del Ministerio de Agricultura. Exigen garantías de que ese dinero no ha influido en su candidatura y piden también un listado de los viajes internacionales llevados a cabo por Planas.

El PP reprocha al Ejecutivo que destine dinero a la FAO mientras niega más ayudas a los agricultores y ganaderos españoles y preguntan: "¿No cree el Gobierno que el ministro Luis Planas debería concentrar todos sus esfuerzos en ejercer plenamente las responsabilidades para las que fue nombrado, en lugar de centrar su actividad en una aspiración personal de carácter internacional?".