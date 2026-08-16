La nostra dona al Senegal

La alta diplomacia es un ejercicio de equilibrios sutiles, sobre todo cuando se ejerce orientada a las cuestiones que de verdad importan a los catalanes en el golfo de Guinea y alrededores. Durante el ejercicio 2025, la denominada Delegació del Govern de la Generalitat a l'Àfrica Occidental, órgano dependiente del Departament d'Unió Europea i Acció Exterior, con sede oficial en Dakar y un radio de acción que abarca desde Senegal hasta Nigeria, operó con un presupuesto de 392.530,56 euros y un despliegue de efectivos humanos reducido a una sola señora, cierta Anna Rosés, de profesión sus labores ignotas. Toda una proeza de austeridad institucional, más todavía considerando que el verdadero rendimiento de la oficina no se mide en parámetros administrativos, sino por intangibles ligados al ámbito del espíritu.

Así, repasando la Memòria del Departament d'Unió Europea i Acció Exterior, uno descubre que el peso de la gestión senegalesa a cargo de los poderes públicos catalanes gravita sobre los proyectos con perspectiva de género, verbigracia la coordinación de la iniciativa Joogjeef para actuar contra las desigualdades apoyando a mujeres emprendedoras en la periferia de Dakar, Sédhiou, Kédougou y Tambacounda; el seguimiento de un proyecto en Casamance contra la violencia de género; y la participación en el grupo de diálogo sobre igualdad y oportunidades para mujeres y niñas presidido por el Ministerio de Familia y Solidaridades de Senegal. Aunque lo que más resalta de la presencia de la Generalitat en Senegal es la difusión de la cultura catalana.

En abril de 2025 se celebró un Sant Jordi de vocación transatlántica en Dakar. No faltaron los libros en catalán –se desconoce si traducidos a los múltiples idiomas autóctonos de esos territorios subsaharianos– y la música asimismo catalana. Poco después, el Día de África aportaba el contrapunto cinematográfico mediante la proyección simultánea de cortometrajes catalanes en Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor y Kolda. Un informe de gestión, el de la Anna Rosés en Dakar, que de un plumazo tapa la boca a todos esos detractores de Salvador Illa empeñados en predicar que el president solo se gasta el dinero de todos en inaugurar eclipses.