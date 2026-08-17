Sí o sí: Marruecos sigue siendo culpable

Una de las ventajas de estar en la oposición, sobre todo si es verano, es que las crisis las puedes resolver con un tuit o una entrevista. En una reciente, el líder de la oposición advierte de que, de producirse una nueva invasión y siendo él presidente del Gobierno, dormiría en Ceuta hasta asegurar su normalización. Asunto este que, dicho así, queda como muy torero, pero supondría un quebradero de cabeza para los encargados de la seguridad y de la logística que acompaña a un presidente. Sobre todo si estamos ante una invasión. Lo suyo sería instalar el centro de mando y dormir en el Acuartelamiento Serrallo-Recarga, base del Tercio Duque de Alba 2.º de la Legión. El mensaje sería inequívoco.

El señor Feijóo ha confirmado que su primer viaje como presidente será a Marruecos y Abascal le acusará de rendición. La visita a Marruecos la hicieron todos sus predecesores desde Felipe González a Rajoy. No así el actual. "No haré lo que hizo Sánchez, menospreciar a Marruecos". Lo que no se entiende es que ese compromiso, que no es baladí, desaparezca de los cortes de la entrevista que publica en X. Algún gurú habrá decidido que ojos que no ven, corazón que no siente. Pérdida de tiempo, ya se encargan los moradores de la ciénaga social de publicarlo.

Seguro que cuando los líderes de la derecha —cobardica o envalentonada, según el gusto— estén en el Gobierno a ningún joven marroquí, incluidos unos miles de menores, se le ocurrirá intentar asaltar la frontera y entrar por las bravas en Ceuta o en Melilla. Pero imaginemos que lo vuelven a intentar. Que las autoridades de Rabat no pueden o no quieren contener a la muchedumbre. Se tiran al mar por cientos, ¿qué deben hacer las embarcaciones de la Guardia Civil, ver cómo se ahogan? Si el material antidisturbios no es suficiente, ¿se autorizará a abrir fuego? Habrá que ser coherentes.

Lo cierto es que, pese a la gravedad de lo sucedido en Ceuta, ninguno de los que alertan del peligro que acecha a la integridad de la nación ha considerado necesario interrumpir sus vacaciones. Abascal no apareció con ropa de faena en su puesto de mando siguiendo la evolución del nuevo asalto a Ceuta programado para el 15 de agosto. Ni rastro. Hace tres días puso un tuit con una petición incomprensible: "Es el momento de que todos los partidos decentes abandonen al Gobierno". Oiga, ¿qué partidos son esos? Seguro que cuando el líder vuelva nos podrá aclarar si se refiere al PNV o a Puchi. ¿Será Yolanda? Es lo que tiene la molicie estival y dejar a los becarios a su aire.

En un interesante artículo, de esos que escribes una vez cesas en tu responsabilidad y caes en la cuenta de lo que podías haber hecho, el que fuera jefe de Estado Mayor de la Defensa, el almirante retirado Fernando García Sánchez, recuerda que en septiembre de 2025 se produjeron disturbios en Marruecos protagonizados por miles de jóvenes que se saldaron con 3 muertos en Agadir. Reconoce que "es de fácil manipulación y utilizando las redes sociales y los apoyos logísticos pertinentes es posible —ha sido posible— organizar y lanzar a una masa juvenil al asalto de mejores oportunidades y condiciones de vida, pero ¿por quién?". El almirante no responde a su pregunta.

El exmagistrado Manuel García-Castellón sí lo hace, como hipótesis. "Puede que hubiera una decisión política marroquí. Puede que se produjera un fallo —judicial— que las redes y las organizaciones criminales ampliaron hasta desbordar a todos. Puede que los servicios españoles no vieran venir lo que se preparaba a doce kilómetros de la frontera, o que lo vieran y nadie actuara. Las tres cosas pueden haber sucedido una detrás de otra, que es como suelen suceder las catástrofes". Se impidió un nuevo asalto a Ceuta. No se lo crean, ha sido una nueva maniobra de los servicios secretos marroquíes que todo lo controlan. ¿Y si no la hubieran impedido? Pues ya saben: están evaluando nuestra reacción. Ante situaciones complejas, soluciones simples… y si no, es cosa de Israel.

Siguiendo la reflexión del juez, ¿y si la respuesta a esa pregunta nos condujera a escenarios que preferimos no ver? Lo sucedido el 31 de julio ha causado una crisis entre gobiernos de la Unión Europea. Ha afectado a las relaciones entre España y Marruecos. Ha provocado un debate en la sociedad marroquí, consternada por lo ocurrido. Ha alterado la vida de los ceutíes, que ven cómo su ciudad se degrada.

Para algunos esa guerra híbrida solo tiene un vector dirigido a España y con origen en Rabat. ¿Estamos seguros de que esto es así? "Marruecos comparte información sobre yihadismo y vigila la única frontera terrestre que Europa tiene en África", afirma García-Castellón. ¿Quién gana desestabilizándolo?