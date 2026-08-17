Llevan la censura en los genes

El Ministerio de Juventud e Infancia fue creado por Pedro Sánchez para que la extrema izquierda tuviera algunos cargos en el Gobierno. En el mismo fue colocada Sira Rego, una comunista que fue vetada por Israel por antisemita, que pretende llevar a cabo un atentado contra la libertad de expresión y de información de los más jóvenes, cortando su acceso a las redes sociales en un contexto en el que la izquierda ha contemplado cómo los más jóvenes se han pasado electoralmente a la derecha, siendo Vox su partido preferido. La máxima de que si a los 20 años no eres de izquierda no tienes corazón, y a los 40, si no eres de derecha, no tienes cerebro, ha cambiado, y las nuevas generaciones han visto que la mentira y la hipocresía que practica la izquierda no tienen parangón, así que siguen teniendo corazón, pero lo que no tienen es estómago para tanta ruindad.

Finalmente, el proyecto de la ministra comunista parece que va a ser rebajado de su contenido prohibicionista gracias a que estamos dentro de la UE y al varapalo que ha sufrido un proyecto similar en Francia, echado abajo por el Consejo Constitucional que declaró la medida inconstitucional. Los argumentos del Consejo se centran en que la ley vulneraba derechos fundamentales de manera desproporcionada. Hay que recordarles una y otra vez a los socialistas que quienes tienen el derecho y el deber de educar a los hijos son sus padres, no el ministro de turno. Así, el Consejo Constitucional francés declaraba inconstitucional que los padres no pudiesen decidir, en el interés del niño, si levantar o limitar la prohibición. El Consejo sí reconoció como legítimo el objetivo de proteger a los menores de los riesgos en Internet, pero también hay riesgos en las calles de asfalto y no por eso imponemos un toque de queda a los jóvenes ni la obligación de instalar un microchip de localización a los adolescentes.

En cuanto a los riesgos digitales se ha desatado un alarmismo semejante al que rodea a la IA, que parece que de un día para otro va a lanzarnos una tropa de Terminators para exterminarnos. Menos películas, Sira. Metaanálisis y revisiones sistemáticas recientes encuentran asociaciones positivas entre el uso de redes sociales y problemas mentales y conductuales de los jóvenes, pero pequeñas. Como explicaba Candice Odgers en Nature :

La evidencia no es concluyente sobre si el tiempo frente a las pantallas es el responsable del aumento de los niveles de depresión y ansiedad adolescente y la creciente histeria podría desviarnos de abordar las verdaderas causas.

Precisamente, Odgers critica el libro de Jonathan Haidt que ha levantado esta histeria antidigital respecto a los niños y adolescentes. Perspectivas como la de Haidt se centran en lo negativo, no en lo positivo, como es el caso de beneficios documentados al estilo de la conexión social y el mantenimiento de amistades, el apoyo para jóvenes marginados, el acceso a información relevante y el uso activo de las redes sociales como mejoras en bienestar o conductas prosociales. Este uso positivo se asocia en muchos jóvenes con mayores niveles de satisfacción vital, empatía y optimismo.

Además, contamos con la experiencia prohibicionista australiana de 2025 que llevó a desactivar cientos de miles de cuentas. Sin embargo, las evaluaciones realizadas muestran que la inmensa mayoría de jóvenes seguían usando las redes sociales porque, si hay quienes conocen mejor que nuestra ministra comunista cómo funcionan son los menores de edad, que no van a transigir con una censura paternalista, por muchas buenas intenciones que se usen como excusa para silenciarlos. En lugar de reconocer su error liberticida, el Gobierno australiano ha respondido incrementando el acoso político y el punitivismo penal.

Sin duda, la preocupación por los riesgos es legítima y los padres tienen todo el derecho –y el deber– de restringir el acceso de sus hijos. Pero convertir esa preocupación en una prohibición estatal generalizada para menores es peor que un error: es un atentado contra las libertades civiles. No hay más que ver cómo Sira Rego, en la senda de ideólogos de extrema izquierda como Varoufakis, demoniza a las empresas de redes sociales hablando de "tecnofeudalismo". Pero, ¿en quién confía más a la hora de informarse, estimado lector, en la RTVE de Pedro Sánchez o en X de Elon Musk?

Hay que estar muy al tanto sobre la más que probable violación de la primacía familiar, ineficacia práctica y altos costes en privacidad y libertad de esta ley que presume de buenas intenciones. Preferible sería un marco que dé poder y autoridad a los padres introduciendo controles reales, transparencia de algoritmos, así como responsabilidad de las plataformas vía mercado y litigio, por ejemplo, obligando a Musk y compañía a tener unos servicios de atención al cliente que no sean la birria que tiene hoy día. Así como invertir en educación para que los jóvenes aprendan a explotar todo el potencial educativo y científico de las redes sociales y de la IA. Las sociedades liberales confían más en la familia y la sociedad civil que en la coerción burocrática para proteger a los menores, sobre todo cuando la coerción burocrática viene de políticos de izquierdas que tienen sus modelos de la gestión estatal de la sociedad de la información en China y Cuba.