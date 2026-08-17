Vivas acusa a Sánchez de "maquillar la realidad" y alerta de que "Ceuta está en peligro"

Este lunes, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha insistido en el abandono que sufre la ciudad por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Ha acusado al Ejecutivo de "pasividad casi absoluta" y de no ofrecer "respuestas" a la crisis que ha generado la invasión. Tras celebrar un Consejo de Gobierno extraordinario, Vivas ha denunciado que Ceuta "está en peligro". Por eso, solicitará un encuentro con la presidenta del Tribunal Supremo, María Isabel Perelló, y con el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, para trasladarles esta escandalosa situación y la solicitud de refuerzos en Extranjería para acelerar los expedientes de expulsión de los inmigrantes que se hallan en la ciudad.

Juan Jesús Vivas ha explicado que el Gobierno de la ciudad autónoma "no tiene información de cuántos expedientes de expulsión han sido instruidos". "La expulsión es la única manera de que Ceuta vuelva a la normalidad", ha añadido. Ha señalado al Gobierno por la ausencia de medidas claras que protejan la integridad territorial de España. "A día de hoy, tampoco sabemos qué medidas se piensan tomar para garantizar la seguridad de nuestras fronteras. Tampoco tenemos conocimiento de cuáles son las medidas para reactivar anímica y económicamente Ceuta", ha dicho. El presidente de Ceuta también ha culpado al Gobierno de Pedro Sánchez por "maquillar la realidad" y de recurrir "al relato" cuando desde el Ejecutivo se afirmaba que Ceuta había recuperado la normalidad y que solo quedaban 2.500 personas de las que habrían entrado.

Asimismo, ha alertado de que Ceuta "vive sobrecogida y con el alma en vilo" por las consecuencias que la invasión tiene sobre "la seguridad ciudadana, el funcionamiento de los servicios, la convivencia y la seguridad nacional". "No se la puede tensionar más", ha añadido. En este contexto, ha confirmado que casi 20 días después no se ha recuperado la normalidad y que el Gobierno de España no ha trabajado con la rapidez necesaria.

Vivas ha subrayado que el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene "voluntad" para alcanzar la normalidad en Ceuta. Algo que, tal y como resulta evidente, no ha ocurrido aún, a pesar de contar con las "capacidades necesarias para devolver la normalidad a Ceuta en un plazo no superior a 30 días". "Defender a Ceuta es la mejor manera que tenemos de defender a España", ha agregado.

El miedo de ofender a Marruecos

El presidente de la ciudad autónoma ha manifestado también que "los ciudadanos y el Gobierno de la ciudad se preguntan cuál es la razón de que no se actúe con la contundencia debida". "En mi humilde opinión caben tres posibilidades: la primera, ineptitud; sería muy grave; la segunda, irresponsabilidad, no darle la importancia que tiene el hecho de que se haya vulnerado nuestra integridad territorial, y que sería más grave que la primera; la tercera sería que para no molestar al vecino, para mantener lo que se consideran pseudorrelaciones buenas no se actúe con la debida firmeza", ha argumentado. Sobre las causas, ha apuntado que la invasión sería "un hipotético plan concebido desde el otro lado que tiene por finalidad golpear sucesivamente a Ceuta hasta la caída definitiva de Ceuta". Al respecto ha manifestado que "ojalá no sea esta la razón".

Vivas ha aseverado que "el Gobierno es una parte fundamental del Estado, pero no es todo el Estado" y que desde el Gobierno ceutí "tenemos la firme determinación de seguir insistiéndole al Gobierno para que cumpla con sus obligaciones y la firme determinación de pedir ayuda a otras instancias públicas y al conjunto de la sociedad española". "Tenemos que ir a Europa, porque Europa es una de las claves existenciales de nuestra seguridad y porque somos Europa hasta la médula porque somos España hasta la médula", ha explicado.

Contra Mónica García

Sobre la ministra de Sanidad, Mónica García, Vivas ha señalado que "tuvo un comportamiento absolutamente incorrecto, porque no puede venir a Ceuta a dar lecciones de humanidad ni de solidaridad". Ha confirmado que, antes de la invasión, el día 27 de julio, habló con la secretaria de Estado de Seguridad: "Le dije que en una semana habían entrado 1.500 personas y Ceuta estaba en una situación de alto riesgo, que Ceuta iba a caer en una situación de emergencia humanitaria, que debía declarar la emergencia y conformarse un mando único; pero se me dijo que esto era lo de todos los veranos y plantearlo como todos los veranos".

Y es que Vivas ha recalcado que García tendría que haber actuado "como debía y no estaríamos viviendo los momentos que estamos viviendo". "Esto es la consecuencia de una invasión, de un ataque a nuestra integridad territorial y mantener una situación de absoluto estrés a una ciudad pequeña. Tratar de eludir la responsabilidad echándole la culpa a un gobierno autonómico y local es absolutamente incorrecto, pero me dan ganas de decir otra cosa", ha comentado. Vivas ha reprochado la actitud de García que prima el bienestar de los inmigrantes sobre el de los ceutíes: "Está bien que piense en los inmigrantes, pero también debería pensar en los ceutíes. ¿Es que no tenemos derecho a tener una sanidad igual a la del resto de los españoles?"

Refuerzos para Extranjería

El presidente ceutí ha planteado la movilización de 50 funcionarios de Extranjería dedicados a tramitar los expedientes de devolución, traslado o expulsión de los inmigrantes adultos que permanecen en la ciudad. Según sus cálculos, 50 funcionarios podrían tramitar unos 15 expedientes diarios cada uno, lo que supondría 750 expedientes al día. Trabajando cinco días a la semana, alcanzarían los 3.750 expedientes semanales y unos 15.000 al mes.